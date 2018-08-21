Não é replay: vídeo mostra bandidos usando carro para invadir loja

(veja vídeo acima) invadindo mais um estabelecimento da rede de móveis e eletrodomésticos. O arrombamento aconteceu às 3h56 da madrugada desta terça-feira (21).É a quarta loja da rede arrombada em apenas um mês, o que totaliza um prejuízo de cerca de R$ 140 mil. Parece cena repetida, mas não é. Câmeras de segurança da loja Sipolatti, na Avenida Central, em Laranjeiras, na Serra , flagraram um carro com bandidosinvadindo mais um estabelecimento da rede de móveis e eletrodomésticos. O arrombamento aconteceu às 3h56 da madrugada desta terça-feira (21).É a quarta loja da rede arrombada em apenas um mês, o que totaliza um prejuízo de cerca de R$ 140 mil.

"Praticamente todo o lucro que tivemos nos últimos seis meses foi embora nesses arrombamentos. Nossa diretoria já fala em fechar lojas em locais críticos . Não está dando mais, desabafou o gerente regional da rede, Joilson Correa.

Os criminosos usaram um Chevrolet Onix prata para entrar no local. Quatro bandidos estavam dentro do veículo. Entre o tempo do acionamento do alarme até a chegada da polícia, os bandidos levaram 1 minuto e meio para entrar, pegar os objetos e fugir. Nesse pequeno espaço de tempo, muitos esquipamentos foram levados.

O prejuízo ainda não foi calculado, mas já se sabe que os assaltantes levaram computador, notebook, celular, aparelho de som, tablet e TV.

Com informações de Caíque Verli

O QUE DIZ A PM

A Polícia Militar informa que o bairro Laranjeiras, na Serra, conta com policiamento diuturnamente. Vale destacar que o comando do 6º Batalhão tem se esforçado diariamente na prevenção e repressão criminal, realizando operações, cumprimento de mandados, abordagens, cercos táticos, visitas tranquilizadoras e reuniões comunitárias que inserem o cidadão nesse contexto de combate à criminalidade. Essas ações tem apresentado resultados positivos com apreensões de ilícitos e detenção de criminosos, mostrando dessa forma que a PMES tem feito o seu papel no sistema de segurança pública.

A PM, contudo,não consegue ser onipresente e carece do funcionamento harmônico dos outros órgãos de segurança e da participação intensiva da comunidade para conseguir ser mais efetiva em suas ações. Portanto, atuando de forma preventiva e em situações de flagrante delito,a PM está sempre à disposição do cidadão quando acionada via 190 ou diretamente às equipes que estão nas ruas. Denúncias que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feitas através do Disque-Denúncia (181)oupelodisquedenuncia181.es.gov.br,o sigilo e anonimato são garantidos.

O QUE DIZ A SESP

A Secretaria de Estado da Segurança Pública informa que a Polícia Civil, a partir de sua força-tarefa e com o trabalho dos policiais da Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio, tem priorizado a investigação de casos de crimes contra o patrimônio que envolvem o uso de veículos para arrombamentos.

A Polícia Militar possui efetivo dedicado na madrugada nas áreas comerciais, realizando patrulhamento com o objetivo de inibir essa prática criminosa. Em trabalho integrado com comerciantes, realizou diagnóstico das áreas sensíveis e vulneráveis para emprego dos recursos operacionais disponíveis e que estão a serviço da comunidade.

DEZ LOJAS ARROMBADAS POR DIA, DIZ SINDILOJAS

Lojas fechadas em Carapina, na Serra, as margens da BR 101 Crédito: Marcelo Prest

A recente onda de arrombamentos de estabelecimentos comerciais na Grande Vitória tem preocupado lojistas e gerado insegurança. De acordo com dados do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Vitória (Sindilojas), dez estabelecimentos comerciais são arrombados por dia no Espírito Santo e metade desses casos acontece na Grande Vitória.

Segundo o presidente do Sindilojas e diretor da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), Cláudio Sipolatti, os dados são referentes ao ano de 2017. Sipolatti diz que há lojistas que têm dificuldades para manter os estabelecimentos abertos quando sofrem prejuízos com arrombamentos.