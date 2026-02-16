No carnaval

Mulher trans é morta pela Guarda Municipal durante confusão no Centro de Vitória

Natasha Lucas do Nascimento esfaqueou outra mulher na frente dos guardas, na Praça Costa Pereira

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 09:03

Imagem mostra que a Praça Costa Pereira estava cheia no momento da confusão Crédito: Câmera de segurança

Uma mulher trans de 27 anos, identificada como Natasha Lucas do Nascimento, foi morta pela Guarda Municipal após esfaquear outra mulher na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, no final da noite de domingo (15). O local estava cheio, por conta do carnaval (veja na imagem acima), e a cena assustou muita gente.

Conforme apuração da TV Gazeta, tudo começou durante uma briga entre Natasha, que estava com uma faca, e outra mulher. As duas já teriam um desentendimento antigo.

"Ela (Natasha) bateu na minha amiga. Eu corri para perto de uma viatura e chamei os guardas. Ela queria me furar. Comecei a me esconder atrás do agente da Guarda. Ela foi para cima de mim e me deu uma facada do lado do agente. Ele falou para ela parar, senão ele ia ter que atirar, e mesmo assim ela não parou", contou a mulher esfaqueada por Natasha, em entrevista à TV Gazeta.

Foi nesse momento, após a facada, que o agente atirou. Natasha chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Duas mulheres que estavam com ela foram levadas para a delegacia para prestar esclarecimentos.

A reportagem de A Gazeta pediu posicionamento da Guarda Municipal de Vitória e nota para a Polícia Civil. Porém, não houve retorno até a publicação deste texto.

*Com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta

