Mulher sem CNH e sob efeito de álcool sofre acidente e acaba presa

Uma mulher de 26 anos identificada como Werliane Ferreira Meira foi presa depois de provocar um acidente de moto que deixou uma outra pessoa ferida no início da madrugada de domingo (12) em Jardim Bela Vista, na Serra. Segundo a Polícia Militar, Werliane havia ingerido bebida alcóolica, não tinha carteira de motorista e, segundo relatos de moradores, estava em alta velocidade quando tentou fazer uma curva, tombou, arremessando ladeira abaixo uma mulher de 34 anos que estava na garupa.
Em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, Werliane disse que não imaginou que tudo isso pudesse acontecer e que o destino era perto de onde ocorreu o acidente. A moto em que as duas estavam foi retirada do local antes que a polícia chegasse.
A vítima, que acabou arremessada em uma ladeira, foi levada para o Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves. Segundo a Polícia Militar, o estado dela é grave e não tinha condições de dar a versão dos fatos.
A Polícia Civil informou que Werliane foi conduzida à Delegacia Regional da Serra e autuada em flagrante por embriaguez ao volante e lesão corporal na direção de veículo automotor qualificada por não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação. Ela foi encaminhada para o Centro de Triagem de Viana (CTV).