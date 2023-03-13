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Na Serra

Mulher sem CNH e sob efeito de álcool sofre acidente e acaba presa

Segundo testemunhas, moto tombou após uma curva. Uma outra mulher que estava na garupa foi arremessada e encaminhada em estado grave a hospital

Publicado em 13 de Março de 2023 às 13:45

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

13 mar 2023 às 13:45
Uma mulher de 26 anos identificada como Werliane Ferreira Meira foi presa depois de provocar um acidente de moto que deixou uma outra pessoa ferida no início da madrugada de domingo (12) em Jardim Bela Vista, na Serra. Segundo a Polícia Militar, Werliane havia ingerido bebida alcóolica, não tinha carteira de motorista e, segundo relatos de moradores, estava em alta velocidade quando tentou fazer uma curva, tombou, arremessando ladeira abaixo uma mulher de 34 anos que estava na garupa.
Werliane Ferreira Meira estava guiando a moto que tombou em Jardim Bela Vista, na Serra
Werliane Ferreira Meira pilotava moto que tombou em Jardim Bela Vista, na Serra Crédito: Rodrigo Gomes
Em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, Werliane disse que não imaginou que tudo isso pudesse acontecer e que o destino era perto de onde ocorreu o acidente. A moto em que as duas estavam foi retirada do local antes que a polícia chegasse. 
A vítima, que acabou arremessada em uma ladeira, foi levada para o Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves. Segundo a Polícia Militar, o estado dela é grave e não tinha condições de dar a versão dos fatos.
Werliane Ferreira Meira estava guiando a moto que tombou em Jardim Bela Vista, na Serra
Ladeira onde o acidente aconteceu Crédito: Rodrigo Gomes
A Polícia Civil informou que Werliane foi conduzida à Delegacia Regional da Serra e autuada em flagrante por embriaguez ao volante e lesão corporal na direção de veículo automotor qualificada por não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação. Ela foi encaminhada para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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