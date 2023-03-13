Mulher sem CNH e sob efeito de álcool sofre acidente e acaba presa

Uma mulher de 26 anos identificada como Werliane Ferreira Meira foi presa depois de provocar um acidente de moto que deixou uma outra pessoa ferida no início da madrugada de domingo (12) em Jardim Bela Vista, na Serra . Segundo a Polícia Militar, Werliane havia ingerido bebida alcóolica, não tinha carteira de motorista e, segundo relatos de moradores, estava em alta velocidade quando tentou fazer uma curva, tombou, arremessando ladeira abaixo uma mulher de 34 anos que estava na garupa.

Werliane Ferreira Meira pilotava moto que tombou em Jardim Bela Vista, na Serra Crédito: Rodrigo Gomes

Em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, Werliane disse que não imaginou que tudo isso pudesse acontecer e que o destino era perto de onde ocorreu o acidente. A moto em que as duas estavam foi retirada do local antes que a polícia chegasse.

A vítima, que acabou arremessada em uma ladeira, foi levada para o Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves. Segundo a Polícia Militar, o estado dela é grave e não tinha condições de dar a versão dos fatos.

Ladeira onde o acidente aconteceu Crédito: Rodrigo Gomes