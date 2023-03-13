Engavetamento envolvendo quatro carros complica trânsito na Terceira Ponte

Imagem mostra quantidade de veículos chegando à capital Crédito: Reprodução | Rodosol

Um acidente envolvendo quatro carros complicou o trânsito na Terceira Ponte no início da manhã desta segunda-feira (13), no sentindo Vila Velha-Vitória. De acordo com a Rodosol, que administra o trecho, os veículos se envolveram em um engavetamento por volta das 7h08. Não houve vítimas.

Motoristas que faziam o percurso saindo de Vila Velha e tentando chegar a Vitória relataram que havia lentidão no trecho. Ao contrário do sentido Vitória-Vila Velha, que não apresentava problemas. Às 7h45, os quatro carros foram retirados da Terceira Ponte, e o trânsito foi totalmente liberado.

Uma imagem feita pela câmera da Rodosol às 7h48, portanto três minutos após a liberação, mostra o volume de carros chegando à Capital, bem acima do que é visto no horário em dias normais.

Poucas horas depois do acidente, no mesmo sentido da Terceira Ponte, motoristas voltaram a reclamar de lentidão. A reportagem de A Gazeta apurou com a Rodosol que houve um novo engavetamento.