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Início da manhã

Engavetamento envolvendo quatro carros complica trânsito na Terceira Ponte

Às 7h45, os quatro carros foram retirados da Terceira Ponte, e o trânsito foi totalmente liberado. Horas depois, um novo engavetamento voltou a deixar a ponte com trânsito lento

Publicado em 

13 mar 2023 às 08:46

Publicado em 13 de Março de 2023 às 08:46

Imagem mostra quantidade de veículos chegando à capital
Imagem mostra quantidade de veículos chegando à capital Crédito: Reprodução | Rodosol
Um acidente envolvendo quatro carros complicou o trânsito na Terceira Ponte no início da manhã desta segunda-feira (13), no sentindo Vila Velha-Vitória. De acordo com a Rodosol, que administra o trecho, os veículos se envolveram em um engavetamento por volta das 7h08. Não houve vítimas.
Motoristas que faziam o percurso saindo de Vila Velha e tentando chegar a Vitória relataram que havia lentidão no trecho. Ao contrário do sentido Vitória-Vila Velha, que não apresentava problemas. Às 7h45, os quatro carros foram retirados da Terceira Ponte, e o trânsito foi totalmente liberado.
Uma imagem feita pela câmera da Rodosol às 7h48, portanto três minutos após a liberação, mostra o volume de carros chegando à Capital, bem acima do que é visto no horário em dias normais.
Poucas horas depois do acidente, no mesmo sentido da Terceira Ponte, motoristas voltaram a reclamar de lentidão. A reportagem de A Gazeta apurou com a Rodosol que houve um novo engavetamento.
Desta vez, foram cinco carros envolvidos na batida, mas também sem vítimas graves. De acordo com a Rodosol, o acidente aconteceu às 10h58, e a pista foi liberada às 11h32.

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