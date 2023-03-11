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Violência no trânsito

Acidente entre moto e carro deixa uma pessoa morta na BR 101 em Guarapari

Colisão aconteceu na noite desta sexta-feira (10), na altura do km 338. Há menos de dias, um quilômetro à frente, um casal também perdeu a vida em outra batida grave na rodovia federal

Publicado em 10 de Março de 2023 às 21:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2023 às 21:11
Um homem de 37 anos morreu e uma mulher ficou gravemente ferida em um acidente no km 338 da BR 101, em Guarapari, na noite desta sexta-feira (10). As informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) são de que a colisão aconteceu entre uma caminhonete e uma motocicleta. O trecho fica a menos de um quilômetro onde, em outra colisão grave, um casal perdeu a vida na última quarta-feira (8).
Acidente entre caminhonete e moto deixa um morte e um ferido na BR 101
Acidente entre caminhonete e moto deixa um morte e um ferido na BR 101 Crédito: Divulgação/PRF
Segundo  informações da PRF, uma Renault Oroch invadiu a contramão e bateu de frente com uma moto Honda XRE/300. O condutor da motocicleta morreu no local.
Uma mulher de  23 anos anos que estava na garupa teve ferimentos graves e foi socorrida pelo Samu. O motorista da caminhonete e os outros quatro passageiros saíram ilesos.
Uma das faixas da BR 101 chegou a ficar interditada. A pista foi liberada por volta das 23h35, após perícia da Polícia Civil. Ainda de acordo com a PRF, durante consulta ao nome da vítima do acidente,  foi encontrado um mandado de prisão em aberto contra ele por homicídio.
Na última quarta, um acidente envolvendo um caminhão e um carro matou um casal de namorados na altura do km 339 da BR 101, também em Guarapari. De acordo com a PRF, as vítimas estavam no automóvel e não resistiram aos ferimentos.
Acidente entre caminhão e carro mata duas pessoas na BR 101 em Guarapari
Acidente entre caminhão e carro mata duas pessoas na BR 101 em Guarapari Crédito: Leitor | A Gazeta
Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostravam que o carro e o caminhão ficaram com as partes da frente bastante danificadas após a colisão. Os veículos estavam com a documentação em dia e não precisaram ser removidos para pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).
A PRF informou que apurações iniciais indicavam que o automóvel teria invadido a contramão de direção, colidindo frontalmente contra o caminhão. A corporação explicou que o trânsito chegou a ficar totalmente interditado por volta das 22h30, sendo liberado por volta de 2h da madrugada de quinta-feira (9).

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