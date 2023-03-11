Acidente entre moto e carro deixa uma pessoa morta na BR 101 em Guarapari

Acidente entre caminhonete e moto deixa um morte e um ferido na BR 101 Crédito: Divulgação/PRF

Segundo informações da PRF, uma Renault Oroch invadiu a contramão e bateu de frente com uma moto Honda XRE/300. O condutor da motocicleta morreu no local.



Uma mulher de 23 anos anos que estava na garupa teve ferimentos graves e foi socorrida pelo Samu. O motorista da caminhonete e os outros quatro passageiros saíram ilesos.

Uma das faixas da BR 101 chegou a ficar interditada. A pista foi liberada por volta das 23h35, após perícia da Polícia Civil. Ainda de acordo com a PRF, durante consulta ao nome da vítima do acidente, foi encontrado um mandado de prisão em aberto contra ele por homicídio.



Acidente entre caminhão e carro mata duas pessoas na BR 101 em Guarapari Crédito: Leitor | A Gazeta

Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostravam que o carro e o caminhão ficaram com as partes da frente bastante danificadas após a colisão. Os veículos estavam com a documentação em dia e não precisaram ser removidos para pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).