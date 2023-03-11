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Teve moto atingida

Procurado por homicídio morre em acidente na BR 101, em Guarapari

O homem, 37 anos, que não teve o nome divulgado, pilotava uma moto que foi atingida de frente por uma caminhonete
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2023 às 10:11

Publicado em 11 de Março de 2023 às 10:11

Acidente entre caminhonete e moto deixa um morte e um ferido na BR 101
Acidente entre caminhonete e moto deixa um morte e um ferido na BR 101 Crédito: Divulgação/PRF
Um homem de 37 anos que morreu em um acidente na noite de sexta-feira (10) na BR 101, em Guarapari, tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio segundo informações da Polícia Rodoviário Federal (PRF).  A vítima da colisão pilotava uma moto que foi atingida por uma caminhonete. Uma mulher de 23 anos, que  estava na garupa da moto, ficou gravemente ferida e foi socorrida pelo Samu.
Ainda de acordo com a PRF, uma Renault Oroch invadiu a contramão e bateu de frente com uma moto Honda XRE/300 no km 338 por volta das 19h40. A perícia da Polícia Civil foi acionada para o local.
Em uma consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão, a PRF informou que foi encontrado um mandado contra o homem que pilotava a moto por homicídio qualificado e legítima defesa.
Uma das faixas da BR 101 chegou a ficar interditada. A pista foi liberada por volta das 23h35.

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