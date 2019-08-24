Mulher presa ao tentar entrar em presídio com salgados recheados de maconha

Droga e celular foram apreendidos e encaminhados para delegacia Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

As 71 buchas de maconha estavam dentro de quibes, enroladinhos e coxinhas. A droga foi encontrada pelos agentes da Secretaria Estadual de Justiça (Sejus)

Eles explicaram que familiares de presos do regime fechado foram autorizados a levar salgadinhos para o presídio durante visitas em comemoração aos Dias dos Pais, que são realizadas durante o mês de agosto.

Quando a jovem chegou com os salgados, os agentes perceberam que eles estavam com uma consistência dura e desconfiaram.

A jovem estava acompanhada da filha de dois anos, que foi entregue para a avó. O irmão da suspeita, um adolescente de 17 anos, foi apreendido. Segundo os agentes, ele estava do lado de fora do presídio monitorando a entrega dos salgadinhos pelo celular.