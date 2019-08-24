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Xuri

Mulher presa ao tentar entrar em presídio com salgados recheados de maconha

De acordo com agentes penitenciários, a droga seria entregue ao marido dela, que cumpre pena há dois anos

Publicado em 24 de Agosto de 2019 às 13:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2019 às 13:05
Droga e celular foram apreendidos e encaminhados para delegacia Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Uma jovem de 20 anos foi presa, nesta sexta-feira (23), ao tentar entrar no presídio de Xuri, em Vila Velha, no Espírito Santo, levando salgados recheados com maconha. De acordo com agentes penitenciários, a droga seria entregue ao marido dela, que cumpre pena há dois anos. Ela foi autuada por tráfico de drogas e encaminhada para um presídio.
As 71 buchas de maconha estavam dentro de quibes, enroladinhos e coxinhas. A droga foi encontrada pelos agentes da Secretaria Estadual de Justiça (Sejus).
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Eles explicaram que familiares de presos do regime fechado foram autorizados a levar salgadinhos para o presídio durante visitas em comemoração aos Dias dos Pais, que são realizadas durante o mês de agosto.
Quando a jovem chegou com os salgados, os agentes perceberam que eles estavam com uma consistência dura e desconfiaram.
A jovem estava acompanhada da filha de dois anos, que foi entregue para a avó. O irmão da suspeita, um adolescente de 17 anos, foi apreendido. Segundo os agentes, ele estava do lado de fora do presídio monitorando a entrega dos salgadinhos pelo celular.
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Toda a droga e o celular da suspeita foram apreendidos e entregues na delegacia de Vila Velha.

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