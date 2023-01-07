No bairro Aviso

Mulher morre atropelada na garagem de casa em Linhares

A mulher foi identificada pela Polícia Militar como Gisele Alves César. O caso aconteceu no Residencial Rio Doce, no bairro Aviso, em Linhares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2023 às 10:03

Publicado em 07 de Janeiro de 2023 às 10:03

Uma mulher morreu atropelada pelo marido quando ele entrava com o carro na garagem da residência. O caso aconteceu por volta das 17h desta sexta-feira (6) no Residencial Rio Doce, no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Estado. 
O motorista contou à Polícia Militar que estava chegando em casa após o trabalho e, quando estacionava a Kombi, a mulher foi atingida e acabou imprensada contra a parede. Ele relatou aos policiais que ainda tentou reanimar a esposa com massagem cardíaca, mas ela não resistiu. O Samu constatou que Gisele morreu no local.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro e o resultado indicou que ele não havia ingerido bebida alcoólica. Ele foi levado para a Delegacia Regional.

