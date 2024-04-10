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Agredida e ameaçada

Mulher em cárcere pede ajuda em bilhete e é resgatada em Baixo Guandu

Homem ameaçava de morte e agredia a vítima, de 64 anos, e a mantinha em um carro, usando faca para impor medo; mulher deixou bilhete no banheiro de posto de combustíveis
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

10 abr 2024 às 09:36

Publicado em 10 de Abril de 2024 às 09:36

Faca utilizada por suspeito para ameaçar vítima em Baixo guandu
Faca utilizada por suspeito para ameaçar vítima em Baixo Guandu Crédito: Divulgação/PMES
Um homem suspeito de manter a mulher em cárcere privado em um carro foi preso no bairro Alto Guandu, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (9). Segundo a Polícia Militar, ele foi identificado como José Roberto Pereira Martins, de 48 anos. O caso foi descoberto após a vítima, de 64 anos, deixar um bilhete com pedido de socorro no banheiro de um posto de combustíveis da cidade.
A PM informou que recebeu uma denúncia anônima com base na mensagem da vítima e conseguiu localizar e abordar o veículo onde os dois estavam, dirigido pelo homem, que tinha saído em direção ao centro da cidade.
De acordo com o delegado Leonardo Avila, da Delegacia de Polícia de Colatina, a vítima é natural do Paraná e José Roberto, por sua vez, é de Colatina. A mulher relatou à polícia que os dois se conheceram pela internet há cerca de quatro anos. Naquela época, o homem se mudou para o Paraná e eles passaram a morar juntos, como marido e mulher.
A vítima ainda contou à polícia que há aproximadamente dois meses, ela e José Roberto decidiram vender a casa onde residiam no Paraná. Com o dinheiro da venda, eles compraram um carro e algumas mercadorias, como vestuários femininos, masculinos, infantis e de cama. 
"Eles decidiram vir do Paraná ao Espírito Santo para visitar a família do rapaz. No trajeto, eles venderam essas roupas e foram ganhando dinheiro. Foi nesse período que ela relatou que passou a ser mantida em cárcere privado dentro do carro, sob agressões físicas e ameaças"
Leonardo Avila - Delegado da DP de Colatina 
Em relato, a mulher contou que o indivíduo a levou até a ponte sobre o Rio Doce, próximo a uma fazenda, com intenção de matá-la, dizendo que iria retirar a barriga dela e jogar para os peixes comerem. No entanto, no momento, passaram alguns carros e, com receio de que alguém tenha visto a situação, ele resolveu levá-la novamente para Baixo Guandu, mantendo as ameaças e agressões.
Com o suspeito foi encontrada uma faca pontiaguda. A mulher disse que o homem a utilizava para mantê-la em cárcere. Ela afirmou que pedia a todo momento para ser liberada, mas não tinha permissão. Contou ainda que foi agredida com tapas na boca, golpes no braço e chutes nas pernas.
O automóvel era usado no crime, já que a mulher e o homem tinham vendido a casa onde moravam. Segundo a vítima, ela acreditava que iria morrer, porque nos últimos dois meses dizia que cometeria o crime.
O suspeito foi conduzido até a Delegacia Regional de Colatina, com o uso de algemas, onde permanece à disposição da Justiça e o carro encaminhado para um pátio credenciado em Itarana. De acordo com a PM, o homem não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Segundo o delegado Leonardo Avila, a vítima solicitou encaminhamento para uma casa abrigo até encontrar um local seguro para morar. 
A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil. Em nota, a corporação informou que José Roberto foi autuado em flagrante por cárcere privado, lesão corporal e ameaça na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP).

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