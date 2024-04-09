Temporal atinge a BR 262 entre Viana e Domingos Martins; veja vídeo

Motoristas que passavam pela BR 262, entre Domingos Martins e Viana, tiveram de encarar uma pancada de chuva no fim da tarde desta terça-feira (09). A jornalista Tania Trento trafegava do Sul do Estado em direção à Grande Vitória, por volta das 17 horas, quando registrou a situação (veja acima).
"Há três anos que moro em Marechal Floriano, sempre costumo fazer esse trajeto, mas é a primeira vez que vejo esse volume de uma vez só. Todo mundo começou a diminuir a velocidade. Muita lama sobre a pista", contou.
Havia a expectativa de instabilidade sobre o Espírito Santo a partir desta sexta-feira (12), mas o mau tempo já atinge várias regiões capixabas.