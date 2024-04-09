Carro tomba e três crianças ficam feridas em acidente em Cachoeiro

De acordo com informações do repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul, além do veículo com as crianças, outro carro, com duas mulheres, também se envolveu na batida. A PM informou que, os veículos seguiam no mesmo sentido, quando um deles mudou de faixa e colidiu com o outro lateralmente, fazendo com que perdesse controle e tombasse sobre o canteiro. As condutoras de ambos os veículos não ficaram feridas.