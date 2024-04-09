Carro tomba e três crianças ficam feridas em acidente em Cachoeiro

Uma mulher e três crianças foram socorridas pelo Samu/192 depois que carro em que estavam tombou no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A ocorrência foi registrada no início da tarde desta terça-feira (9), próximo à garagem da antiga Viação Itapemirim. Segundo a Polícia Militar, as vítimas foram levadas ao hospital sem gravidade.
De acordo com informações do repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul, além do veículo com as crianças, outro carro, com duas mulheres, também se envolveu na batida. A PM informou que, os veículos seguiam no mesmo sentido, quando um deles mudou de faixa e colidiu com o outro lateralmente, fazendo com que perdesse controle e tombasse sobre o canteiro. As condutoras de ambos os veículos não ficaram feridas.
Ainda conforme informações do repórter Gustavo Ribeiro, o trânsito sentido à Safra chegou a ficar totalmente interrompido para a retirada dos veículos. O outro lado, sentido ao bairro Paraíso, estava normal.