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Trevo na BR 101

Moto é arrastada por carreta em acidente com 2 feridos em Piúma; veja vídeo

Colisão ocorreu às 18h de segunda-feira (8), no km 371; vítimas foram encaminhadas para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

09 abr 2024 às 11:33

Publicado em 09 de Abril de 2024 às 11:33

Duas pessoas ficaram feridas após a moto em que estavam ser arrastada por uma carreta em um acidente na noite da última segunda-feira (8), em um trevo da BR 101, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Eco 101, que administra a via, as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.
As imagens de uma câmera de segurança no trevo mostram o momento do acidente. Alguns veículos atravessam a rodovia federal. A moto Honda CG Fan, passa em seguida, mas acaba atingida pelo veículo.
Segundo a Eco101, a ocorrência foi registrada às 18h, no km 371, no trevo de Piúma. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que quem pilotava a moto era uma jovem de 19 anos, que ficou gravemente ferida. Sobre o motorista da carreta e a pessoa na garupa, não havia informações ainda sobre quem eram.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local. Segundo a Eco 101, as duas pessoas feridas foram encaminhadas para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro. Não houve interdição de pista.

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