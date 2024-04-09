Moto é arrastada por carreta em acidente com 2 feridos em Piúma; veja vídeo

Duas pessoas ficaram feridas após a moto em que estavam ser arrastada por uma carreta em um acidente na noite da última segunda-feira (8), em um trevo da BR 101, em Piúma , no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Eco 101, que administra a via, as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.

As imagens de uma câmera de segurança no trevo mostram o momento do acidente. Alguns veículos atravessam a rodovia federal. A moto Honda CG Fan, passa em seguida, mas acaba atingida pelo veículo.

Segundo a Eco101, a ocorrência foi registrada às 18h, no km 371, no trevo de Piúma. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que quem pilotava a moto era uma jovem de 19 anos, que ficou gravemente ferida. Sobre o motorista da carreta e a pessoa na garupa, não havia informações ainda sobre quem eram.