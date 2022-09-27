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São Mateus

Mulher é presa por deixar filho trancado em casa sem água e comida no ES

Ela foi autuada em flagrante por abandono de incapaz. Segundo a PM, menino de nove anos estava há pelo menos dois dias trancado no imóvel sem luz e sujo
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

27 set 2022 às 13:25

Publicado em 27 de Setembro de 2022 às 13:25

Uma mulher foi presa após deixar o filho de nove anos trancado em casa no bairro Vila Nova, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, por pelo menos dois dias. Após receber denúncia no último domingo (25), o Conselho Tutelar do município foi ao local, constatou que o imóvel estava fechado e pediu apoio da Polícia Militar para ter acesso à residência. A criança foi encontrada em um quarto sem iluminação e totalmente sujo, sem água e comida. A mãe do menino foi autuada em flagrante por abandono de incapaz.
A PM informou que, como ninguém atendeu aos chamados na residência, os militares foram à casa de um vizinho e pularam o muro para ter acesso aos fundos do imóvel. Os policiais ouviram um barulho de alguém mexendo na maçaneta de uma porta e, na sequência, murmúrios e sussurros vindos da criança. O menino tentava forçar a porta para sair, momento em que um policial a arrombou para conseguir entrar. 
De acordo com a Polícia Militar, o menino aparentada ter cinco anos, mas, quando foi levado para um hospital, foi constatado que ele tinha nove anos. Vizinhos relataram aos policiais que uma irmã da criança, uma menina de seis anos, cuidava do irmão porque ele teria um problema de saúde, necessitando de usar bolsa de colostomia.
Quando a criança estava no hospital, a PM recebeu a informação de que a mãe havia voltado para casa. Os policiais voltaram ao local, mas lá encontraram somente a tia do menino. Ela disse que a irmã havia retornado, mas saiu em seguida sem informar o destino.
A tia da criança informou aos policiais que a situação já havia acontecido há algum tempo e que o sobrinho passava fome e não tinha os cuidados da mãe, que o trancava no quarto e saía sem hora para voltar. A mulher informou ainda que a irmã usa drogas, e que teria saído levando a filha de seis anos.
Foto: Assessoria de Comunicação/ Vice-governadoria
Mãe da criança foi encaminhada para a Delegacia Regional de São Mateus Crédito: Assessoria de Comunicação/ Vice-governadoria
Após conseguir contato com a mãe do menino, a PM pediu que ela fosse ao hospital, onde o filho estava sendo medicado. Com a chegada da mulher, foi dada voz de prisão e ela foi encaminhada para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus.
A mulher afirmou para a PM que havia viajado para Vitória e deixado o filho dormindo e a filha na casa de uma amiga no bairro Vila Nova. As crianças foram entregues ao Conselho Tutelar.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil disse que a mulher foi autuada em flagrante por abandono de incapaz e, como não pagou fiança arbitrada pelo delegado de plantão, foi encaminhada ao Sistema Prisional. No entanto, ela deixou a cadeia após receber alvará de soltura na última terça-feira (27), segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). O caso segue em segredo e não foi esclarecido o motivo para ela ter a liberdade concedida.
Segundo informações apuradas pela repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, a Polícia Civil também investiga se outra filha da mulher, uma menina de 6 anos, vivia nas mesmas condições. 

Atualização

30/09/2022 - 12:22
A mulher presa deixou a cadeia após receber alvará de soltura na última terça-feira (27), segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). O texto foi atualizado.

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