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Alvará de soltura

Mãe presa por deixar filho trancado em casa em São Mateus deixa cadeia

Mulher havia sido presa em flagrante por abandono de incapaz e encaminhada a presídio por não pagar fiança. Caso segue em segredo de Justiça
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

30 set 2022 às 12:01

Publicado em 30 de Setembro de 2022 às 12:01

A mulher presa em flagrante por abandono de incapaz no último domingo (25) por deixar o filho de 9 anos trancado dentro de casa sem água, luz e comida no bairro Vila Nova, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, deixou a cadeia na última terça-feira (27) após receber da Justiça um alvará de soltura. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). O caso segue em segredo e não foi esclarecido o motivo para ela ter a liberdade concedida.
A criança foi encontrada por policiais dentro de casa, trancada sem água e comida em um quarto sem iluminação e totalmente sujo no último domingo, segundo a Polícia Militar. A situação havia sido denunciada ao Conselho Tutelar do município, que foi ao local, constatou que o imóvel estava fechado e pediu apoio da PM para ter acesso à residência.
Quando se aproximaram da casa, militares ouviram um barulho de alguém mexendo na maçaneta de uma porta e, na sequência, murmúrios e sussurros vindos da criança. O menino tentava forçar a porta para sair, momento em que um policial a arrombou para conseguir entrar. De acordo com a Polícia Militar, o menino aparentava ter cinco anos, mas, quando foi levado para um hospital, foi constatado que ele tinha nove anos.
Quando a criança estava no hospital, a PM recebeu a informação de que a mãe havia voltado para casa. Os policiais voltaram ao local, mas lá encontraram somente a tia do menino. Ela disse que a irmã havia retornado, mas saiu em seguida sem informar o destino.
Foto: Assessoria de Comunicação/ Vice-governadoria
Caso é investigado pela Delegacia de São Mateus Crédito: Assessoria de Comunicação/ Vice-governadoria
A tia da criança informou aos policiais que a situação já havia acontecido há algum tempo e que o sobrinho passava fome e não tinha os cuidados da mãe, que o trancava no quarto e saía sem hora para voltar. A mulher informou ainda que a irmã usa drogas, e que teria saído levando a filha de seis anos.
Após conseguir contato com a mãe do menino, a PM pediu que ela fosse ao hospital, onde o filho estava sendo medicado. Com a chegada da mulher, foi dada voz de prisão e ela foi encaminhada para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus.
A mulher afirmou para a PM que havia viajado para Vitória e deixado o filho dormindo e a filha na casa de uma amiga no bairro Vila Nova. As crianças foram entregues ao Conselho Tutelar.
Segundo informações apuradas pela repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, a Polícia Civil também investiga se outra filha da mulher, uma menina de 6 anos, vivia nas mesmas condições. Vizinhos da família relataram para a PM que a irmã cuidava do irmão, que teria um problema de saúde, e necessita de usar bolsa de colostomia.

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