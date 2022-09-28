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Câmera flagra assalto com reféns no meio da rua em São Mateus

Entre as vítimas estão dois irmão, que acabaram rendidos em frente à casa de um deles; nenhum suspeito foi identificado ou preso pela polícia
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

28 set 2022 às 18:40

Publicado em 28 de Setembro de 2022 às 18:40

Cinco pessoas foram feitas reféns em um assalto no meio da rua na tarde desta terça-feira (27), na localidade de Urussuquara, em São Mateus,  Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, quatro homens e uma mulher armados renderam dois irmãos em frente à casa de uma das vítimas.
Depois, três pessoas que passavam de caminhão pelo local também foram rendidos. As vítimas foram obrigadas a deitarem no chão, enquanto eram roubadas. Os suspeitos fugiram do local de moto. Toda a ação foi flagrada por uma câmera de segurança.
Uma das vítimas contou para os policiais militares, que tinha ido de moto até a casa da irmã, e estava conversando com ela quando foram surpreendidos pelos suspeitos que chegaram em motos. Eles exigiram que os irmãos se deitassem, e, na sequência, renderam também os ocupantes do caminhão, que acabaram colocados deitados ao lado das duas outras vítimas.
Dois suspeitos entraram na casa da vítima e roubaram joias e um celular. Também foram levados os aparelhos e documentos pessoais dos outros reféns. Os assaltantes ainda fugiram levando a moto do irmão. Após o roubo, é possível ver nas imagens que as vítimas se levantaram.
Polícia Militar informou que os suspeitos não foram localizados. A população pode colaborar com o trabalho da polícia denunciando ações de indivíduos que agem na região por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo e o anonimato são garantidos.
Por nota, a Polícia Civil informou que, caso a vítima tenha registrado boletim de ocorrência em uma delegacia, ou online, o caso está sendo investigado por uma unidade policial.
Caso a vítima não tenha registrado, a PC "orienta que as vítimas desse registrem a ocorrência, podendo comparecer a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br, para que a Polícia Civil tome ciência do caso e inicie as investigações”.
“A população pode contribuir para o trabalho da Polícia de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas”.

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