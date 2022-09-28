Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ação rápida

Frentistas desconfiam de carro e dupla acaba presa com armas na Serra

A dupla estava parada dentro de um carro em Carapina, na Serra, nesta quarta-feira (28); com eles havia três armas, e uma delas seria comercializada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2022 às 17:54

Publicado em 28 de Setembro de 2022 às 17:54

A dupla estava parada dentro de um carro em Carapina, na Serra, nesta quarta-feira (28); com eles havia três armas, e uma delas seria comercializada
Suspeitos estavam com um revólver de calibre 38 e duas pistolas .40, além de munições Crédito: Divulgação | Guarda Municipal
A desconfiança de frentistas de um posto de combustível em Carapina, na Serra, resultou na apreensão de três armas e detenção de dois suspeitos, de 18 e 22 anos, na tarde desta quarta-feira (28). 
De acordo com a agente Rubia, da Guarda Municipal da Serra, os frentistas viram um carro parado dentro do posto e acharam estranho. "Eles ficaram com medo de serem assaltados e por isso acionaram a Guarda Municipal. Fomos até lá, abordamos o veículo e encontramos as armas", declarou. 
Os suspeitos estavam com duas pistolas .40 e um revólver de calibre 38, além de carregadores com munições. Eles chegaram a dizer para os guardas que pretendiam vender uma das armas. "Acredito que estavam ali esperando essa pessoa que ia comprar", ponderou a agente. 
Eles foram encaminhados para a Delegacia Regional da Serra. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e, assim que houver informação sobre autuação dos suspeitos, a matéria será atualizada. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

armas carapina guarda municipal Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Conversa sobre atitudes no jogo termina em confronto entre Ana Paula e Breno (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)
'Seu jogo é sujo, dispara' Jordana para Ana Paula no BBB 26
Imagem de destaque
Danilo Gentili faz stand-up em Vitória sobre polêmicas e bastidores da TV
Imagem BBC Brasil
Como a imprensa internacional repercutiu a prisão de Alexandre Ramagem pelo ICE nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados