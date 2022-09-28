Frentistas desconfiam de carro e dupla acaba presa com armas na Serra

A desconfiança de frentistas de um posto de combustível em Carapina, na Serra, resultou na apreensão de três armas e detenção de dois suspeitos, de 18 e 22 anos, na tarde desta quarta-feira (28).
De acordo com a agente Rubia, da Guarda Municipal da Serra, os frentistas viram um carro parado dentro do posto e acharam estranho. "Eles ficaram com medo de serem assaltados e por isso acionaram a Guarda Municipal. Fomos até lá, abordamos o veículo e encontramos as armas", declarou.
Os suspeitos estavam com duas pistolas .40 e um revólver de calibre 38, além de carregadores com munições. Eles chegaram a dizer para os guardas que pretendiam vender uma das armas. "Acredito que estavam ali esperando essa pessoa que ia comprar", ponderou a agente.
Eles foram encaminhados para a Delegacia Regional da Serra. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e, assim que houver informação sobre autuação dos suspeitos, a matéria será atualizada.