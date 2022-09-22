Passagens de ônibus municipais de São Mateus ficam mais caras

Linhas urbanas tiveram reajuste de R$ 0,95 em São Mateus Crédito: Raphael Verly

Os usuários do transporte coletivo em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, passam a pagar mais caro na tarifa dos ônibus municipais a partir desta quinta-feira (22). O reajuste no preço da passagem acontece um dia após ao aniversário de 478 anos da cidade. Nas linhas urbanas, o valor subiu de R$ 3,55 para R$ 4,50, um aumento de R$ 0,95.

No itinerário São Mateus x Paulista e nas linhas expressas, com ar-condicionado, também houve aumento: a tarifa passou de R$ 4 para R$ 5. Outras linhas com o valor com variações conforme o percurso também passaram por reajuste, de 26,77%. São elas:

São Mateus x km 41

São Mateus x Barra Nova

São Mateus x Meleiras

São Mateus x Urussuquara

São Mateus x Laudêncio

A Viação São Gabriel, responsável pelo serviço, explicou por nota que enquanto as tarifas dos demais municípios do Estado já foram reajustadas em janeiro deste ano, o valor em São Mateus não sofreu alteração e está congelado há 17 meses.

“A presente atualização serve para recompor a perda inflacionária desse período, no qual houve uma forte alta nos preços dos insumos. Esclarece, ainda, que, diferente do que ocorre com outros municípios, em São Mateus não há qualquer subsídio do município ou do estado para a tarifa do transporte público, o que faz com que seu preço seja suportado integralmente pelos usuários”.