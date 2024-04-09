Mulher é presa em investigação de morte de jovem enquanto dormia no ES

Uma mulher de 43 anos foi presa suspeita de envolvimento no assassinato de um jovem de 26 anos, morto a tiros enquanto dormia. O nome dela não foi divulgado, mas a Polícia Civil informou que a prisão ocorreu no bairro Bonfim, em Vitória, na última quinta-feira (4).
O assassinato ocorreu em março de 2023, quando Kelvyn Alves Ribeiro foi morto a tiros no quarto onde dormia, na presença da esposa e do filho do casal, de apenas cinco anos, em Viana. As investigações policiais apontaram que o jovem assassinado tinha envolvimento com tráfico de drogas, assim como a mulher presa agora em Vitória, e que os dois passaram a ter desentendimentos com frequência — culminando na execução do rapaz.
A mulher já tinha um mandado de prisão expedido pela Justiça, e a polícia conseguiu encontrá-la após denúncia. Ela já foi encaminhada ao sistema prisional capixaba, e as investigações continuam a fim de localizar os demais envolvidos no assassinato.
MAIS SOBRE O CRIME
- Kelvyn foi morto por dois criminosos que arrombaram a residência dele dizendo ser policiais
- A dupla foi até o quarto onde o jovem dormia e atirou várias vezes, fugindo em seguida
- O rapaz chegou a ser socorrido e levado até ao Pronto Atendimento de Arlindo Villaschi, onde morreu
- No local, os parentes disseram que o jovem já teve envolvimento com o tráfico de drogas. Apesar disso, uma irmã garantiu que ele havia saído do crime e atuava como mecânico. "Estava trabalhando, procurando melhorar de vida. Ele era um menino brincalhão e respeitoso com todo mundo. Ele era um pai excepcional”, disse.
___
A prisão foi realizada pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core)