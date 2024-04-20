Mulher é empurrada de carro em movimento por namorado na Serra

Mulher ficou com ferimentos no rosto e na cabeça após ser arremessada de carro Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Uma mulher de 37 anos foi arremessada de um veículo em movimento pelo namorado enquanto voltavam de uma festa no bairro Jacaraípe, na Serra , na madrugada deste sábado (20).

Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima procurou pela corporação, apresentando ferimentos no rosto e na cabeça, sendo levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia. De acordo com a mulher, no caminho de volta para casa, o namorado começou uma série de agressões dentro do carro, quando a empurrou e fugiu logo em seguida, na altura do bairro Nova Almeida. De acordo com a PM, o homem não foi encontrado.

Ao repórter Caíque Verlí, da TV Gazeta, a vítima contou que foi agredida com puxões de cabelo, tapas no rosto e na cabeça e com socos na boca, além de ter sido ameaçada de morte.

“[...] Ele disse que me levaria para estrada para me matar. Foi quando eu tive a loucura de puxar o freio de mão, porque eu sabia que eu ia morrer. Puxei o freio de mão e foi quando ele me empurrou e eu caí de qualquer jeito”, contou a mulher, que explicou que o namorado estava com ciúmes, alegando que ela teria dançado com outro homem.

“Isso não existiu. Ele estava do meu lado o tempo todo. E mesmo se eu tivesse dançado, ele não teria o direito de fazer o que ele fez", disse.

A mulher contou ainda que já havia sido agredida pelo namorado no carnaval. Entretanto, não procurou a polícia. Dessa vez, registrou boletim de ocorrência e pediu medida protetiva para que o homem não se aproxime mais dela.

Segundo a Polícia Civil (PC), a vítima foi encaminhada para realizar exame de corpo de delito no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) da Serra.