Mulher é empurrada de carro em movimento por namorado na Serra

Uma mulher de 37 anos foi arremessada de um veículo em movimento pelo namorado enquanto voltavam de uma festa no bairro Jacaraípe, na Serra, na madrugada deste sábado (20).
Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima procurou pela corporação, apresentando ferimentos no rosto e na cabeça, sendo levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia. De acordo com a mulher, no caminho de volta para casa, o namorado começou uma série de agressões dentro do carro, quando a empurrou e fugiu logo em seguida, na altura do bairro Nova Almeida. De acordo com a PM, o homem não foi encontrado.
Ao repórter Caíque Verlí, da TV Gazeta, a vítima contou que foi agredida com puxões de cabelo, tapas no rosto e na cabeça e com socos na boca, além de ter sido ameaçada de morte.
“[...] Ele disse que me levaria para estrada para me matar. Foi quando eu tive a loucura de puxar o freio de mão, porque eu sabia que eu ia morrer. Puxei o freio de mão e foi quando ele me empurrou e eu caí de qualquer jeito”, contou a mulher, que explicou que o namorado estava com ciúmes, alegando que ela teria dançado com outro homem.
“Isso não existiu. Ele estava do meu lado o tempo todo. E mesmo se eu tivesse dançado, ele não teria o direito de fazer o que ele fez", disse.
A mulher contou ainda que já havia sido agredida pelo namorado no carnaval. Entretanto, não procurou a polícia. Dessa vez, registrou boletim de ocorrência e pediu medida protetiva para que o homem não se aproxime mais dela.
Segundo a Polícia Civil (PC), a vítima foi encaminhada para realizar exame de corpo de delito no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) da Serra.
* Com informações do repórter Caíque Verlí, da TV Gazeta