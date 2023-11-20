Mulher e criança de 6 anos morrem afogadas e bebê é resgatado em rio de Viana

Mãe e filha de 6 anos morrem afogadas e bebê é resgatado em rio em Viana Crédito: Divulgação | Sesa

Uma mulher e uma menina de seis anos morreram afogadas na tarde de sábado (18) no rio Jucu, próximo ao bairro Jucu, na zona rural de Viana, na Grande Vitória. Um bebê de cinco meses, que também estava com as vítimas, foi resgatado com vida.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o pai da criança e marido da mulher acionou o socorro e informou que a esposa e as duas crianças haviam se afogado. O homem contou que conseguiu resgatar o bebê, mas as outras duas vítimas desapareceram no rio.

A mulher foi retirada da água pelos moradores, mas não resistiu. Uma equipe de mergulho fez buscas pela região e encontrou o corpo da menina de seis anos. A perícia da Polícia Civil foi acionada.

As duas vítimas foram veladas neste domingo (20) na Capela Mortuária de Jucu, em Viana. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

Correção Inicialmente, o Corpo de Bombeiros havia informado que as vítimas seriam mãe e filha. Nesta segunda-feira (20), a corporação retificou, em nota, não ter o detalhamento do grau de parentesco das duas. Título e texto foram corrigidos.