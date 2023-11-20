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Tristeza

Mulher e criança de 6 anos morrem afogadas e bebê é resgatado em rio de Viana

Pai das crianças conseguiu resgatar a bebê com vida, mas que a esposa e a filha mais velha despareceram no Rio Jucu na tarde de sábado (18)
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

20 nov 2023 às 13:43

Publicado em 20 de Novembro de 2023 às 13:43

Ambulância do Samu/192
Mãe e filha de 6 anos morrem afogadas e bebê é resgatado em rio em Viana Crédito: Divulgação | Sesa
Uma mulher e uma menina de seis anos morreram afogadas na tarde de sábado (18) no rio Jucu, próximo ao bairro Jucu, na zona rural de Viana, na Grande Vitória. Um bebê de cinco meses, que também estava com as vítimas, foi resgatado com vida.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o pai da criança e marido da mulher acionou o socorro e informou que a esposa e as duas crianças haviam se afogado. O homem contou que conseguiu resgatar o bebê, mas as outras duas vítimas desapareceram no rio.
A mulher foi retirada da água pelos moradores, mas não resistiu. Uma equipe de mergulho fez buscas pela região e encontrou o corpo da menina de seis anos. A perícia da Polícia Civil foi acionada.
As duas vítimas foram veladas neste domingo (20) na Capela Mortuária de Jucu, em Viana. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

Correção

20/11/2023 - 5:27
Inicialmente, o Corpo de Bombeiros havia informado que as vítimas seriam mãe e filha. Nesta segunda-feira (20), a corporação retificou, em nota, não ter o detalhamento do grau de parentesco das duas. Título e texto foram corrigidos.
*Com informações do g1ES

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