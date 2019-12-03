Mulher denuncia à polícia que foi envenenada ao tomar café na Serra

Uma substância teria sido colocada em dois recipientes Crédito: Isaac Ribeiro

Uma universitária de 46 anos denunciou à polícia que foi envenenada ao tomar café em casa, no bairro São Judas Tadeu, na Serra . Ela passou mal ao ingerir a bebida na tarde de segunda-feira (2) e foi levada pelo o filho para o hospital.

A mulher, que cursa Logística, contou que fez o café pela manhã. Ao produzir a bebida, não percebeu nada de anormal. Além dela, estavam no imóvel o marido dela, uma filha de 14 anos e outra de 19 anos, que tem uma bebê de 12 dias de idade. Por volta das 14h, o genro da universitária chegou à residência para ver a filha dele. Em seguida, um irmão da mulher também chegou ao imóvel.

A vítima contou que o irmão também provou uma pequena quantidade da bebida, mas não passou mal. Ao verificar o café, notou que ele estava com uma coloração diferente, semelhante a quando é adicionado ao leite. No pote onde o pó é condicionado, os moradores encontraram pequenos fragmentos brancos.

"O café não desceu, minha garganta fechou e vi que tinha alguma coisa errada. O café estava grosso, tinha uma nata no fundo. Senti muita dor no estômago. Meu rosto começou a paralisar e senti fisgadas." Mulher - Estudante universitária

A estudante foi levada pelo filho, de carro, até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede. As Polícias Civil Militar foram acionadas. No hospital, a mulher diz que recebeu atendimento e foi submetida a uma lavagem estomacal. O café pronto e o pó do grão foram recolhidos e serão periciados pela Polícia Civil.

A mulher indicou o nome de um suspeito para a Polícia Civil. Como o nome dele não foi confirmado pela polícia à reportagem, a identidade não será revelada. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informou que até o momento nenhum suspeito foi detido. Amostras do material foram coletadas e encaminhadas para a perícia. A previsão para a conclusão do laudo é de, no mínimo, 30 dias. De acordo com a PC, outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações.