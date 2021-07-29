AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Maus-tratos

MP oferece denúncia contra homem que feriu gato com vergalhão em Linhares

Victor Brandão Machado chegou a ficar preso, mas foi liberado depois de alguns dias e responde em liberdade. O Ministério Público requer que o denunciado seja condenado na Lei de Crimes Ambientais

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 18:59

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

29 jul 2021 às 18:59
Victor Brandão machado se apresentou na Delegacia Regional de Linhares
Victor Brandão machado se apresentou na Delegacia Regional de Linhares Crédito: Reprodução
Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) ofereceu denúncia contra Victor Brandão Machado. Ele é acusado de ter agredido e espetado um gato com um vergalhão em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O crime ocorreu no dia 23 de novembro de 2020 e teve repercussão em todo o Estado.
Victor Brandão Machado chegou a ficar preso, mas foi liberado depois de alguns dias e responde em liberdade. O MPES requer que o denunciado seja condenado na Lei de Crimes Ambientais. A norma estabelece que é crime “praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos”.
Animal ficou vários ferimentos
Animal ficou com vários ferimentos Crédito: Leitor | A Gazeta
O gato foi encontrado pela cunhada do denunciado, que mora no mesmo prédio que ele e ouviu os gemidos do felino. No local, também foram encontrados sinais de que o animal estava sendo torturado.
O felino foi socorrido pela cunhada do autor do fato, por um vizinho dela e por uma defensora dos animais no município de Linhares e foi levado a uma clínica veterinária. Após alguns dias internado, o gato recebeu alta e ganhou o nome de “Guerreiro”. Atualmente, está aos cuidados de uma das pessoas que auxiliou o resgate.

VERSÃO DO ACUSADO

Em interrogatório realizado na investigação policial, o denunciado confessou o crime, alegando que o gato entrava na casa dele e sujava todo o ambiente.

O CASO

Em vídeos que começaram a circular no dia 23 de novembro, o gato aparece agonizando dentro de uma armadilha, após ser espetado com vergalhões no quintal de uma casa do bairro Jardim Laguna.
Com o auxílio de outras pessoas, o gato foi retirado do local das agressões. O animal ficou com vários ferimentos pelo corpo e na cabeça. Ele foi encaminhado para o atendimento com um médico veterinário e recebeu pontos para fechar as feridas.

O QUE DIZ A DEFESA

De acordo com o advogado Marcos Soares, a defesa ainda não foi intimada sobre a denúncia. “Acredito que até a próxima semana haverá intimação e teremos conhecimento do teor da denúncia”, afirmou.

Veja Também

Vereador preso suspeito de mandar matar ativista em Linhares fez post de luto

Mulher abriga adolescente que brigou com a mãe e é esfaqueada em Vila Velha

Mãe e filho são presos após PM encontrar drogas dentro de boneca em Colatina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Polícia Civil ES Norte Maus tratos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Escassez de combustível afeta a Rússia, mas será suficiente para fazer Putin mudar de estratégia na Ucrânia?
Vídeo que circula nas redes sociais mostra um torcedor argentino imitando um macaco na frente um homem negro em Morro de São Paulo, destino turístico no Sul da Bahia
Argentino que imitou macaco para homem negro tem prisão decretada na BA
Viatura da Polícia Civil de São Paulo
Motorista atropela motociclista e passa por cima de vítima ao fugir em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados