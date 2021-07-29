MP oferece denúncia contra homem que feriu gato com vergalhão em Linhares

Victor Brandão machado se apresentou na Delegacia Regional de Linhares Crédito: Reprodução

Victor Brandão Machado chegou a ficar preso, mas foi liberado depois de alguns dias e responde em liberdade. O MPES requer que o denunciado seja condenado na Lei de Crimes Ambientais. A norma estabelece que é crime “praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos”.

Animal ficou com vários ferimentos Crédito: Leitor | A Gazeta

O gato foi encontrado pela cunhada do denunciado, que mora no mesmo prédio que ele e ouviu os gemidos do felino. No local, também foram encontrados sinais de que o animal estava sendo torturado.

O felino foi socorrido pela cunhada do autor do fato, por um vizinho dela e por uma defensora dos animais no município de Linhares e foi levado a uma clínica veterinária. Após alguns dias internado, o gato recebeu alta e ganhou o nome de “Guerreiro”. Atualmente, está aos cuidados de uma das pessoas que auxiliou o resgate.

VERSÃO DO ACUSADO

Em interrogatório realizado na investigação policial, o denunciado confessou o crime, alegando que o gato entrava na casa dele e sujava todo o ambiente.

O CASO

Em vídeos que começaram a circular no dia 23 de novembro, o gato aparece agonizando dentro de uma armadilha, após ser espetado com vergalhões no quintal de uma casa do bairro Jardim Laguna.

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Com o auxílio de outras pessoas, o gato foi retirado do local das agressões. O animal ficou com vários ferimentos pelo corpo e na cabeça. Ele foi encaminhado para o atendimento com um médico veterinário e recebeu pontos para fechar as feridas.

O QUE DIZ A DEFESA