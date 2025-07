Investigações

Motorista que fugiu após acidente com mortes em São Mateus é identificado

Ana Maria Lima dos Santos Portela e Edmilson, que não teve sobrenome divulgado, morreram após batida com outros dois carros em maio deste ano

Publicado em 10 de julho de 2025 às 17:01 - Atualizado há 2 minutos

Casal morreu em grave acidente envolvendo moto e carros em São Mateus Crédito: Montagem- A Gazeta

Foi identificado o motorista envolvido em um acidente que resultou na morte de um casal no dia 10 de maio deste ano em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A informação foi confirmada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (10), exatamente dois meses depois do caso, por meio de nota.>

A corporação informou que o inquérito foi concluído em junho e o do condutor do carro foi indiciado por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) na direção de veículo automotor, com agravante de deixar de prestar socorro às vítimas. No entanto, segundo a PC, não há requisitos para ser realizada prisão preventiva do investigado.>

O inquérito foi encaminhado pela Polícia Civil ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), que informou que recebeu o caso em questão e analisa a documentação para adoção das providências cabíveis.>

Relembre o caso

Ana Maria Lima dos Santos Portela e Edmilson, que não teve sobrenome divulgado, morreram em um acidente que ocorreu na noite de 10 de maio em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O casal estava em uma motocicleta quando a batida aconteceu envolvendo dois carros, sendo um Volkswagen Gol e um veículo da marca BYD. >

>

A Polícia Militar informou que o motociclista, de 64 anos, foi atendido pelo Samu/192 após sofrer uma amputação no membro inferior, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ana, que estava na garupa da moto, foi socorrida em estado grave para o Hospital Dr. Roberto Silvares, mas morreu na madrugada de domingo (11).>

Testemunhas relataram que o condutor de um BYD fugiu do local do acidente com ajuda de um carro branco, deixando o veículo. O condutor do Gol permaneceu no local e disse ter sido atingido por um carro preto na contramão. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo.>

