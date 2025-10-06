Home
Motorista que atropelou mãe e filha em Vila Velha é condenado a 12 anos de prisão

Wenderson Fagundes Melo de Oliveira foi preso em 27 de agosto, seis dias após o atropelamento; julgamento aconteceu nesta segunda-feira (6)

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 21:01

Wenderson Fagundes Melo foi condenado em julgamento no Fórum de Vila Velha
Wenderson Fagundes Melo foi condenado durante julgamento que aconteceu no Fórum de Vila Velha Crédito: Daniel Marçal e Redes Sociais

O Tribunal do Júri condenou, nesta segunda-feira (6), a 12 anos 8 meses de prisão o motorista Wenderson Fagundes Melo de Oliveira, acusado de atropelar mãe e filha na faixa de pedestres na Glória, em Vila VelhaO caso aconteceu em 21 de agosto de 2024, quando as duas saiam do Pronto Atendimento (PA) localizado no bairro. A criança, na época com 5 anos, não resistiu aos ferimentos.

O júri popular começou na tarde desta segunda e seis pessoas foram ouvidas durante o julgamento. Conforme apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, Wenderson foi condenado a 12 anos pelo homicídio doloso de Laura Beatriz da Vitória Fantoni e 8 meses pela omissão de socorro, já que não ficou no local do acidente. Ele foi absolvido pela tentativa de homicídio contra a mãe da menina. O réu cumprirá a pena em regime inicial fechado.

Segundo o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), Maria Núbia Borges da Vitória, mãe de Laura Beatriz, afirmou durante o julgamento que havia perdoado o acusado.

João Felipe Nicolau, advogado de Wenderson, disse que a pena foi dentro do que a defesa esperava. "Nós conseguimos a absolvição dele com relação à vítima Mara, que é a mãe. Com relação a Laura, que infelizmente veio a óbito, ele foi condenado sem as qualificadoras de recurso que dificultou a defesa da vítima e colocar em perigo comum as pessoas que estavam ali ao redor. Ele entendeu que a justiça foi feita porque desde o início a gente deixou claro que ele não tinha intenção de sair de casa naquelas circunstâncias para atropelar alguém", declarou, em entrevista à TV Gazeta.

Devido ao impacto, Laura Beatriz, de 5 anos, morreu dois dias após o acidente por politraumatismo. A mãe, Mara Núbia da Vitória Fantoni, chegou a ficar internada, mas recebeu alta médica após cirurgia e precisou passar por mais três procedimentos. Na época do crime, Wenderson fez um vídeo confessando o atropelamento. Na gravação, feita por ele e enviada à reportagem de A Gazeta, o jovem dizia que, se precisasse ficar preso, ele ficaria.

A mãe, Mara Núbia Borges, e a filha, Laura Beatriz, de 5 anos, atropelas em Vila Velha
A mãe, Mara Núbia Borges, e a filha, Laura Beatriz, de 5 anos, atropeladas em Vila Velha Crédito: Redes Sociais

O atropelamento foi gravado por uma câmera de segurança. Nele é possível ver o semáforo de pedestre ficando verde quando a mãe começa a atravessar com a criança no colo. Em poucos segundos, o carro surge e atinge as duas, que são jogadas a metros de distância (confira abaixo).

Caso aconteceu em frente ao PA da Glória

Relembre o caso

Wenderson Melo, de 20 anos, atropelou mãe e filha que passavam pela faixa de pedestres na Glória, em Vila Velha.

