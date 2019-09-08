Home
>
Polícia
>
Motorista fica ferido após capotar e cair em córrego em Cariacica

Motorista fica ferido após capotar e cair em córrego em Cariacica

Um pedreiro de 36 anos conduzia um Fiat Stilo quando saiu da pista e bateu em um coqueiro. O carro não tinha seguro

Imagem de perfil de Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 8 de setembro de 2019 às 15:41

 - Atualizado há 6 anos

Motorista perde o controle e cai com carro em córrego Crédito: Isaac Ribeiro

Um motorista perdeu o controle de seu Fiat Stilo durante uma ultrapassagem e capotou o veículo no Km 280 da Rodovia do Contorno, no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, às 10h45 deste domingo (08). O condutor estava sozinho e sofreu ferimentos leves.

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Um homem de 22 anos e um adolescente de 15 foram localizados e detidos; um terceiro envolvido é procurado pelo crime, que culminou no roubo de cerca de R$ 140 mil

Envolvidos em roubo a dono de padaria em Sooretama são detidos em Linhares

Uma servidora da educação e duas da saúde municipal foram indiciadas por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público do Espírito Santo

Servidoras vão responder por morte de criança agredida em escola de Ibatiba

O pedreiro de 36 anos, que não quis revelar o nome, disse que seguia da Serra com destino à casa dele, em Cariacica, quando tentou ultrapassar um veículo Onix. Ao realizar a manobra, perdeu o controle da direção e saiu da pista.

> Acidentes com motos deixam três mortos no Norte do ES

Desgovernado, o carro bateu em um coqueiro, capotou e caiu em um córrego. O motorista do Onix percebeu o acidente e ajudou no socorro ao pedreiro. Ao lado de outro motorista, ele ajudou a vítima a sair do Fiat Stilo e seguiu viagem.

Um ambulância da ECO 101 foi ao local e realizou os primeiros atendimentos ao pedreiro. Após ser constatados os ferimentos leves, o motorista informou que não gostaria de ser conduzido ao hospital. O veículo não tem seguro.

 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

acidente rodovia do contorno

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais