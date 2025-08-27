Crime

Motorista é sequestrado e caminhão com Heineken é roubado em Aracruz

Vítima de 44 anos foi encapuzada e teve as mãos amarradas durante a ação; polícia investiga o caso e ainda não há suspeitos detidos

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 13:42

Vítima, que teve as mãos amarradas, foi deixada em um matagal na região de Laranjal, em Aracruzz. Crédito: Redes sociais

Um motorista de 44 anos foi sequestrado, encapuzado e teve as mãos amarradas enquanto seu caminhão, carregado com cerveja Heineken, era roubado em Jacupemba, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na madrugada de terça-feira (26). Conforme boletim de ocorrência, a vítima contou à Polícia Militar que saiu com a carga da Serra, na Grande Vitória, em direção a Nova Venécia, mas precisou parar por um problema no veículo. Ao retornar à cabine, depois de tentar comprar óleo hidráulico, foi abordado por dois homens.

Um dos suspeitos estava armado e, junto com outro comparsa, obrigou o motorista a entrar no veículo e dirigiu por cerca de 3 km. Logo em seguida, estacionaram ao lado de um carro branco, onde aguardavam outros dois homens, ambos de boné e encapuzados.

A vítima permaneceu deitada no banco traseiro, com capuz e as mãos amarradas com plástico, junto a três dos sequestradores, enquanto o quarto integrante conduzia o caminhão. Após cerca de duas horas, o grupo o deixou em um matagal, onde foi encontrado por uma pessoa que passava pela região, que o levou até uma escola na região de Laranjal. De lá, um motorista de ônibus escolar o conduziu até a Delegacia Regional de Aracruz.

A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. “Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, na qual não é necessário se identificar. Todas as informações recebidas são investigadas”, afirmou a corporação.

