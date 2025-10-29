Guarapari

Motorista é preso suspeito de simular roubo de carga de R$ 500 mil no ES

Segundo a polícia, caminhoneiro foi cooptado por outra pessoa para participar do falso roubo. Ele foi preso em flagrante enquanto dava depoimento na delegacia

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 17:24

Caminhões que foram utilizados no crime; o motorista transferiu a carga de um caminhão para o outro para simular o roubo Crédito: Divulgação Polícia Civil

Um motorista de caminhão de 32 anos foi preso em flagrante suspeito de simular um roubo de carga de eletrodomésticos, avaliada em aproximadamente R$ 500 mil, em um pátio de um posto de combustíveis de Guarapari, na Região Metropolitana da Grande Vitória. O caso aconteceu no dia 14 de outubro, mas só veio à tona agora.

Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado na delegacia, enquanto dava informações falsas sobre o crime aos policiais. A carga sairia de Viana e tinha como destino a cidade de Guarulhos, em São Paulo. Para encobrir a mentira, o motorista retirou a carga de um caminhão e colocou em outro.

O delegado Gabriel Monteiro contou toda a dinâmica do crime. Segundo ele, tudo começou quando o motorista entrou em contato com o gerenciador de risco da transportadora dizendo que iria pernoitar em um posto, mas teve o pedido negado, sendo orientado a dormir em um posto autorizado em Guarapari.

"Por volta das três horas da manhã, o gerenciador percebeu uma violação no baú do caminhão. Tentou contato com o motorista, mas não conseguiu. Achou a situação estranha e enviou uma equipe de pronta resposta, que chegou por volta das quatro ou cinco da manhã. No local, encontraram o motorista dormindo no caminhão. Perguntaram se havia acontecido alguma coisa e ele disse que não, que estava tudo tranquilo, que seguiria viagem", disse.

Mesmo com o motorista dizendo que não havia acontecido nada, a equipe percebeu uma violação no lacre da carga. Por conta disso, eles acionaram imediatamente a transportadora, que pediu para que a viagem fosse encerrada e o que veículo voltasse para o município de Viana. Foi na garagem da empresa que a equipe descobriu que a carga estava completamente vazia, segundo a polícia.

"Quando o caminhão chegou e o baú foi aberto sem a carga, o motorista mudou a versão e disse que havia sido vítima de um roubo à mão armada. Ele foi levado à delegacia e manteve a história, mas a investigação mostrou que tudo era uma farsa. Nós encaminhamos uma equipe ao local e ficou comprovado que não havia acontecido nada do que ele relatou."

Os caminhões usados para simular roubo de carga Crédito: Divulgação Polícia Civil

A PC informou que o homem havia sido cooptado por outro motorista para simular o crime, recebendo uma quantia em dinheiro pelo trabalho. O delegado Gabriel Monteiro destacou que a prática de roubo de cargas vem mudando, com as quadrilhas utilizando os próprios motoristas para realizarem a ação criminosa.

"Antigamente, os criminosos paravam o caminhão armados, roubavam a carga e depois vendiam. Agora, a quadrilha percebeu que é mais fácil cooptar o motorista, oferecendo uma vantagem financeira para ele simular um roubo. É o que chamamos de crime 'chave na mão' porque o próprio motorista entrega a carga. Ele simula que foi roubado, mas antes disso faz todo o transbordo da mercadoria para outro caminhão, que segue viagem tranquilamente, e ninguém sabe que aquela carga foi desviada, nem a transportadora, nem a seguradora."

Gabriel ainda disse que a prática desse crime vem crescendo em todo o Brasil. "Temos parcerias com as polícias de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia, justamente porque muitas vezes o motorista pratica a fraude aqui no Espírito Santo e vai registrar o falso boletim de ocorrência em outro estado, tentando dificultar a investigação. Ele descarrega a carga em um ponto combinado, segue viagem e só depois comunica o suposto roubo. Quando chega ao destino, o produto já desapareceu", disse.

A Polícia Civil informou que o motorista de 32 anos vai responder por furto qualificado e falsa comunicação de crime. O nome dele não foi divulgado.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta