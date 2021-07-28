Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Empresa de avicultura

Motorista é preso suspeito de desviar cargas de frango em Ecoporanga

Segundo a polícia, o suspeito retirava uma pequena quantidade de frango de cada caixa e, assim, montava novas caixas para vender para receptadores, sem nota fiscal e com preço baixo

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 18:15

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

28 jul 2021 às 18:15
Motorista é preso suspeito de desviar frango da empresa que trabalhava
Motorista é preso suspeito de desviar frango da empresa que trabalhava Crédito: Polícia Civil/ Divulgação
A polícia prendeu, em flagrante, um motorista de uma empresa de avicultura suspeito de operar um esquema que desviava parte das cargas de frango. O caso aconteceu em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo. Uma mulher que recebia as cargas desviadas também foi levada para delegacia.
Segundo a polícia, o suspeito retirava uma pequena quantidade de frango de cada caixa e, assim, montava novas caixas. Posteriormente, ele vendia o produto desviado para receptadores, sem nota fiscal e com preço baixo. Segundo a Polícia Civil, o homem de 52 anos foi detido no momento em que realizava uma entrega para a receptora, uma mulher de 30 anos, no bairro Joacuba.
O delegado Leonardo Amorim explicou que, durante as investigações, foram identificados estabelecimentos no município que estariam vendendo o produto dessa empresa de avicultura e não eram clientes. “Inclusive, esses locais estavam vendendo os cortes de frango com um preço abaixo do valor de mercado”, disse.

Veja Também

Criança leva tiros ao ajudar cavalo vítima de maus-tratos em Cachoeiro

Homem é esfaqueado por mulher perto da Delegacia de Homicídios em Vitória

Amorim destacou que o motorista contava com um ajudante para realizar o esquema de desvio. “Foi identificado que, durante o transporte para efetuar a entrega para os clientes reais da empresa, o motorista e o ajudante do caminhão paravam, retiravam uma pequena quantidade de frango de cada caixa e, assim, montavam novas caixas. Posteriormente, eles revendiam o produto para receptadores, sem nota fiscal e com preço baixo”, explicou.
Segundo o delegado, foi montada uma campana na noite de segunda-feira (26), que prosseguiu na madrugada desta terça-feira (27) para monitorar todo o percurso que os investigados realizaram. No período da tarde, no momento em que faziam uma entrega do produto desviado, foi dada voz de prisão aos envolvidos.
“Na delegacia, ficou comprovado que o ajudante que estava com o motorista naquele dia estava em seu primeiro dia de trabalho e não tinha indícios de que ele sabia do esquema. O ajudante que participava do esquema não estava trabalhando no dia. O motorista do caminhão confessou o crime e informou que ele e outro ajudante já realizavam esse esquema de desvio há cerca de quatro meses", disse Leonardo Amorim.
O homem foi autuado em flagrante por receptação e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte. A mulher que recebia a carga assinou um termo circunstanciado por receptação culposa e foi liberada após assumir o compromisso de comparecer em Juízo quando solicitada. Os nomes dos dois não foram informados pela polícia.
Segundo o delegado, a suspeita é de que as cargas também eram desviadas para outros municípios da Região Norte. As investigações continuam com o objetivo de identificar e prender o outro suspeito envolvido no esquema.
Procurada para se manifestar sobre o assunto, a empresa informou à reportagem de A Gazeta que retornaria o contato, mas não se manifestou até a publicação desta matéria. Esse texto será atualizado quando houver um posicionamento.

Veja Também

Suspeito de esfaquear a namorada em Vila Velha é encaminhado ao presídio

PRF recupera caminhão roubado em SP durante fiscalização no ES

Crime em Castelo: esposa e amante planejavam matar agricultor havia três meses

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ecoporanga Linhares Polícia Civil ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Meritíssima, escravidão é o povo pagar seus privilégios!
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados