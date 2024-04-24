Motorista é preso por dirigir embriagado, xingar PMs e tentar fugir na Serra

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante por dirigir embriagado e ofender policiais durante uma abordagem na noite de terça-feira (23) em Manguinhos, na Serra. Além das ofensas, consta em boletim de ocorrência da Polícia Militar que Fabio Ecard da Cunha teria ameaçado os militares afirmando que eles perderiam a farda.

Conforme o boletim de ocorrência, os agentes estavam realizando o patrulhamento de rotina na orla de Manguinhos quando perceberam dois veículos e deram ordem de parada. Os dois condutores dos veículos teriam se recusado a parar e foi necessário que os militares bloqueassem a via, conseguindo abordar um dos motoristas.

Segundo a Polícia Militar, neste momento Fabio Ecard da Cunha teria saído do carro, do modelo Ford Focus preto, com sinais de embriaguez e começado a xingar e ameaçar os militares, afirmando que eles iriam se dar mal e que eram a escória da Polícia Militar. Após as ofensas, Fabio correu para o veículo e tentou fugir, segundo relatos dos militares. Dentro do carro, os agentes encontraram uma lata de cerveja aberta.

Com a tentativa de fuga, os militares precisaram conter o homem com algemas e colocá-lo no compartimento da viatura. Neste momento, Fabio teria começado a gritar e jogar seu corpo contra a parede do compartimento.