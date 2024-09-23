Motorista é preso após causar segunda morte em acidente de trânsito no ES

A prisão do Nilton não decorreu do homicídio culposo que foi cometido, do qual ele responde em São Domingos do Norte, mas sim porque a justiça de São Gabriel da Palha, onde ele possui um processo em aberto e se encontrava em liberdade provisória, entendeu que o cometimento do homicídio culposo na comarca vizinha caracterizaria a quebra de medida cautelar diversa da prisão que ele teria que cumprir em São Gabriel da Palha para usufruir do benefício da liberdade provisória. Dentre as condicionantes que foram obtidas através de habeas corpus, a liberdade naquela ocasião foi conquistada através de habeas corpus e estava o não envolvimento em novas infrações penais. No entanto, a nova infração penal que ele responde é de natureza culposa, razão pela qual a defesa a partir de agora irá trabalhar tranquilamente na revogação da prisão ou em primeira instância ou através de um novo habeas corpus no Tribunal de Justiça. Quero ressaltar que Nilton já ficou preso por quase 02 anos nesse processo da Comarca de São Gabriel da Palha, e que até o momento o júri não foi marcado. Quanto a comarca de São Domingos, em que pese ser verdade o fato de ele ter invadido a contramão na ponte, estava em baixíssima velocidade consoante o vídeo que circulou e apesar disso, com a colisão, teve os dois airbag acionados