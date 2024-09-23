Motorista é preso após causar segunda morte em acidente de trânsito no ES

Foi preso nesta segunda-feira (23) Nilton Rosa Filho, de 64 anos, o motorista acusado de homicídio culposo e omissão de socorro após atingir a moto conduzida por Augusto Bianchi, de 21 anos, com sua caminhonete no dia 12 de agosto
, na ES 137, em São Domingos do Norte
, no Noroeste do Espírito Santo
. O jovem morreu no local, e o condutor fugiu sem prestar socorro. A Justiça de São Gabriel da Palha determinou prisão preventiva (por tempo indeterminado) do homem por descumprimento de medidas cautelares, já que ele é réu em outro processo de homicídio por atropelar e matar uma mulher identificada como Mônica Andreia dos Santos, em outubro de 2015.
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) confirmou que o suspeito já “está no Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte”. A defesa diz que vai recorrer e pedir liberdade de Nilton .
A ordem de prisão, assinada pelo juiz João Carlos Lopes Monteiro Lobato Fraga, atendeu a um pedido do Ministério Público (MPES)
, feito pela Promotoria de Justiça de São Gabriel da Palha
. O principal argumento foi o descumprimento de uma medida cautelar que proibia o réu de cometer novas infrações penais, no âmbito do processo sobre a morte de uma mulher em 17 de outubro de 2015. Nilton Rosa Filho havia sido preso em flagrante após o acidente, com teste do bafômetro positivo para a gestão de bebida alcoólica, e ficou detido por quase dois anos, mas foi liberado em 2017 para cumprir outras medidas, sem que o júri tenha sido marcado.
No dia 12 de agosto deste ano, Nilton dirigia uma caminhonete na ES 137, entre São Gabriel da Palha e São Domingos do Norte, quando, ao tentar ultrapassar uma moto em cima de uma ponte, atingiu de frente a moto pilotada por Augusto Bianchi, de 21 anos, que vinha no sentido contrário. Augusto morreu no local, e Nilton fugiu sem prestar socorro. Imagens de uma câmera de segurança, divulgadas por A Gazeta, registraram o acidente.
No mandado de prisão ao qual A Gazeta
teve acesso, o magistrado destacou que o próprio motorista confessou à polícia ter realizado a ultrapassagem proibida na ponte entre São Gabriel da Palha e São Domingos do Norte, o que precedeu a colisão fatal com o jovem de 21 anos, ocorrida no dia 12 de agosto deste ano
.
"A ultrapassagem no local onde ocorreu traduz infração gravíssima de trânsito [...]. Quanto à velocidade empreendida pelo acusado, o laudo [da perícia] indica que, além do impacto ter sido no meio da caminhonete, a moto da vítima foi arrastada por 17,64 metros", escreveu o juiz.
“No que toca a alegação de que a colisão teria ocorrido já quando o requerido estava na sua mão de direção, as imagens acostadas pela própria Defesa, o Laudo Técnico e as considerações finais da autoridade policial parecem indicar o contrário. A moto parou no lado esquerdo da via (contramão para o acusado) e o corpo da vítima do lado direito”, acrescentou o juiz João Carlos Lopes Monteiro Lobato Fraga na ordem de prisão preventiva.
“Sugere o laudo e as considerações finais da autoridade policial que a vítima foi colhida em sua mão de direção durante uma ultrapassagem em local proibido efetuado pelo acusado, tendo este ainda deixado o local do acidente sem prestar socorro”, assinala o magistrado.
De acordo com o juiz, a Polícia Civil, no momento do indiciamento, apontou que o acidente foi causado por uma ultrapassagem indevida em uma área sinalizada com faixa dupla contínua sobre uma ponte. Além disso, a colisão ocorreu na parte central do capô do veículo do suspeito, o que, "aliado às imagens obtidas do momento do acidente, permite concluir que a vítima fatal foi atingida enquanto estava em sua própria pista de rolamento".
A Justiça concluiu que Nilton Rosa Filho descumpriu as medidas cautelares, que se mostraram "insuficientes para apaziguar a ordem pública e evitar o envolvimento do acusado em outro fato gravíssimo". Por isso, "sua segregação cautelar deve ser restabelecida", afirmou o juiz João Carlos na ordem de prisão.
Procurada pela reportagem, a advogada de Nilton Rosa Filho, Jaqueline Cazoti dos Santos, afirmou que a prisão de seu cliente não foi em razão da morte de Augusto Bianchi, de 21 anos, e que recorrerá tanto ao juiz que ordenou a prisão quanto ao Tribunal de Justiça (TJES) para libertar o suspeito. Ela também confirmou que o motorista invadiu a contramão na ponte no acidente que resultou na morte do jovem, mas argumentou que ele estava, segundo ela, em 'baixa velocidade'. Leia o posicionamento da defesa, na íntegra: