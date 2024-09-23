Bebê quase se afoga em ofurô e é resgatada de helicóptero em Santa Teresa

Uma criança de um ano foi resgatada em estado grave após quase se afogar em um ofurô — uma espécie de banheira — em Santa Teres a , região Serrana do Espírito Santo . O caso ocorreu no sábado (21), e foi necessário a transferência da bebê para o Hospital da Polícia Militar (HPM), em Vitória , realizada por helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar ( Notaer ).

Inicialmente a informação era de que o acidente havia ocorrido em uma piscina, mas mãe da vítima contou à reportagem de A Gazeta que ela foi achada em um ofurô, durante uma confraternização em família. Segundo a mulher, a menina conseguiu abrir a porta que dava acesso à banheira.

"Estávamos em uma casa alugada, ela estava brincando e comendo frutinhas com os dois primos, e nós, adultos, estávamos fazendo um bolo para a irmã dela. Quando fui procurá-la para cantar parabéns, ela já não estava mais dentro da casa. Ela conseguiu abrir a porta que estávamos deixando fechada para não acontecer esse tipo de situação e foi para o ofurô. Quando procurei por ela, já estava quase se afogando", narrou.

Os primeiros socorros da pequena foram feitos pelo pai e por um tio da criança. "O pai dela é policial militar e tem curso de primeiros socorros. O tio dela, que também ajudou no socorro, é PM. Fomos para o Centro de Santa Teresa e lá uma companhia da Polícia Militar nos encaminhou para o hospital mais próximo", contou.

Na manhã desta terça-feira (24), a mãe relatou que a filha está reagindo bem aos tratamentos. "Hoje (24) ela fará outra tomografia para ver se o cérebro desinchou e, após isso, os médicos poderão avaliar a possibilidade de diminuir o sedativo, e ver se vamos ter alguma reação dela", finalizou.