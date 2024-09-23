Jovem morre em acidente entre moto e carro em rodovia de Linhares

Um jovem de 21 anos morreu em um acidente envolvendo a moto que ele estava conduzindo e um carro, na localidade de Chapadão das Palminhas, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde deste domingo (22). Segundo a Polícia Militar, Bernardo da Silva Domingos pilotava uma Honda Biz que colidiu de frente com um Hyundai HB20, e não resistiu aos ferimentos.
O automóvel era dirigido por uma mulher de 23 anos. Segundo a Polícia Civil, ela foi conduzida até a Delegacia Regional de Linhares, onde foi ouvida e liberada, conforme prevê no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). “Medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação”, disse a corporação.
A Polícia Militar não informou a dinâmica da batida. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares.