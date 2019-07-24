Violência

Motorista é baleado no peito em tentativa de assalto na Serra

O motorista de aplicativo, de 37 anos, foi rendido e baleado em um ponto de ônibus, entre os bairros Laranjeiras Velha e José de Anchieta

Publicado em 24 de julho de 2019

Parentes e amigos esperam notícia do motorista em frente ao hospital Jayme Santos Neves Crédito: Bernardo Coutinho

Um motorista de aplicativo, de 37 anos, identificado como Bruno Ramos Bins, foi baleado durante um assalto na manhã desta quarta-feira (24), entre os bairros Laranjeiras Velha e José de Anchieta, na Serra. Ele foi encaminhado ao Hospital Jayme dos Santos Neves, no mesmo município.

De acordo com policiais militares, o motorista estava em um ponto de ônibus quando, por volta das 5h30, o criminoso se aproximou e anunciou o assalto pedindo a bolsa do motorista. Bruno teria resistido a entregar e foi atingido com um tiro no peito.

Um ônibus do Transcol, da linha 591, passou no local logo após a vítima ter sido baleada e o motorista parou para prestar socorro. Dentro do coletivo estava um colega da vítima, que trabalha na mesma empresa de transporte. O ônibus mudou a rota e levou Bruno até a UPA de Carapina. De lá, ele foi encaminhada para o Jayme. A polícia informou que a vítima respira com dificuldades, mas não corre risco de morte.

Pauline Bins se emociona ao falar do irmão, baleado no peito ao sair para trabalhar Crédito: Bernardo Coutinho

FERIDO, MOTORISTA LIGOU PARA A ESPOSA

A auxiliar administrativa Pauline Ramos Bins, 34 anos, irmã de Bruno, relatou que o motorista, mesmo ferido, ligou para esposa e contou o que aconteceu. "Meu irmão ligou para esposa e ela nos avisou. Na hora eu senti o medo do meu irmão. Até cheguei a pensar que ele fosse morrer", disse.

A auxiliar administrativa não acredita que o irmão tenha reagido ao assalto. "Ele sempre falou do medo de estar naquela região tão cedo, ali é perigoso. Ele não faria isso. Ele é um homem maravilhoso, não se arriscaria. Pai de dois filhos, bom marido. O que fizeram com ele foi covardia".

Bruno está na sala vermelha do hospital Jayme dos Santos Neves e será encaminhado à UTI. A família relatou que o estado de saúde dele é grave, mas estável.

