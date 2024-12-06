Motorista de app com morte cerebral: 'Vai ajudar a salvar 5 vidas', diz mãe

Rafael Oliveira Santana, 24 anos, motorista de aplicativo que levou um tiro na cabeça em Cariacica Crédito: Acervo familiar

A família de Rafael Oliveira Santana, de 24 anos, motorista de aplicativo que teve morte cerebral após levar um tiro na cabeça enquanto trabalhava em Cariacica , decidiu doar os órgãos do jovem. "Meu filho vai ajudar a salvar cinco vidas. Para mim é um motivo de muito orgulho, uma coisa que está me confortando", desabafou a enfermeira Silvia Zuchi, mãe do rapaz.

"Nada vai trazer ele de volta, mas a minha intenção é incentivar a doação de órgãos. Tem muita gente precisando. Apesar de ter custado a vida dele, pelo menos ele está ajudando a salvar cinco pessoas" Silvia Zuchi - Mãe de Rafael

A captação dos órgãos está sendo feita na manhã desta sexta-feira (6), segundo a mãe.

O jovem trabalhava como vendedor durante o dia e fazia corrida por aplicativo à noite. No último dia 2, um vídeo gravado por câmera de segurança flagrou o momento em que o automóvel passou pela rua. Em seguida, é possível ouvir um disparo e pessoas falando. Logo depois, três homens saem correndo. Dois minutos mais tarde, o carro começa a descer sozinho pela rua, já que o motorista estava inconsciente. Moradores chamaram o socorro e a vítima foi levada ao hospital.

Na última quinta-feira (5), a morte cerebral foi confirmada. A família acredita que os suspeitos tenham anunciado o assalto dentro do carro e que, de alguma forma, o jovem tenha reagido. A mãe afirmou que os dois celulares dele e a carteira não foram localizados.

"Acredito na justiça de Deus. Seria bom se eles fossem presos, para que não fizessem isso com mais ninguém", ponderou a mãe de Rafael. O rapaz morava com a namorada em São Geraldo, Cariacica, perto de onde o crime aconteceu.