Motorista dá tijolada na cabeça de caminhoneiro durante briga de trânsito

Um motorista jogou um tijolo contra cabeça de um caminhoneiro após uma discussão por conta de uma colisão entre os dois veículos na noite desta sexta-feira (16), em Nova Almeida, na Serra. De acordo com a Polícia Militar, a briga corporal começou após um bate boca entre os dois devido a colisão causada pelo caminhoneiro que perdeu o controle do veículo e acabou atingindo um muro e o Fiat Uno que estava estacionado no local.
Ainda segundo às informações da Polícia Militar, o motorista do caminhão que apresentava sinais de embriaguez, tentava subir uma ladeira na rua Professora Maria Pereira Pimentel, quando perdeu o controle do veículo retornando a ladeira de ré quando atingiu o Fiat Uno. Os policiais militares que realizavam uma ronda na região, viram a briga corporal entre os dois e apartaram a briga. Ambos foram encaminhados com ferimentos leves, ao Hospital Jayme dos Santos Neves.
Foi realizado um teste do bafômetro no caminhoneiro, que deu positivo para uso de bebidas alcoólicas e ele precisou ficar internado em observação no Hospital e foi liberado na manhã deste sábado para prestar esclarecimentos na delegacia, no momento tanto o motorista do Fiat Uno e o caminhoneiro estão no local prestando depoimento.