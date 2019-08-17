Motorista dá tijolada na cabeça de caminhoneiro durante briga de trânsito

Ainda segundo às informações da Polícia Militar, o motorista do caminhão que apresentava sinais de embriaguez, tentava subir uma ladeira na rua Professora Maria Pereira Pimentel, quando perdeu o controle do veículo retornando a ladeira de ré quando atingiu o Fiat Uno. Os policiais militares que realizavam uma ronda na região, viram a briga corporal entre os dois e apartaram a briga. Ambos foram encaminhados com ferimentos leves, ao Hospital Jayme dos Santos Neves.