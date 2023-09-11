Motociclista morre em acidente na BR 262 em Marechal Floriano

Uma mulher, ainda não identificada, morreu em um acidente envolvendo a moto que ela pilotava e um carro na BR 262, em Marechal Floriano, na região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no km 45, por volta de 18h40 do último domingo (10).
Não há informações sobre a dinâmica do acidente, nem informações se o motorista do carro, um Toyota Corolla, teve ferimentos.
O feriadão da Independência do Brasil, de quinta-feira (7) a domingo (10), foi violento nas rodovias federais e estaduais do Espírito Santo. Nos últimos quatro dias, entre quinta-feira e este domingo (10), houve pelo menos 14 acidentes com mortos e feridos de Norte a Sul do Espírito Santo. Há registro de ao menos seis pessoas mortas.