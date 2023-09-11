Jovem cai da garupa da moto do marido e morre em acidente em Vitória

Jovem morre ao cair de moto em Jucutuquara, Vitória Crédito: Archimedes Patricio

Uma jovem de 21 anos morreu após cair da garupa de uma moto na noite do último domingo (10), no bairro Jucutuquara, em Vitória . O acidente aconteceu na Avenida Paulino Muller, por volta de 18h.

Quem estava pilotando a moto era o marido da jovem. Ele contou ao repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, que levou uma fechada de um carro, momento em que perdeu o controle da direção e o casal acabou caindo do veículo. O motorista do automóvel deixou o local sem prestar socorro.

A jovem, que estava na garupa da moto, foi arremessada a vários metros do veículo. Co o impacto, o capacete se soltou. O marido dela, que estava na condução, não se feriu gravemente.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionada e realizou os primeiros socorros à jovem. Ainda dentro da ambulância, os paramédicos tentaram reanimar a moça, mas ela não resistiu aos ferimentos.

Ao saber da morte da esposa, o condutor da moto ficou bastante abalado e precisou ser levado a um hospital.