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Bairro Jucutuquara

Jovem cai da garupa da moto do marido e morre em acidente em Vitória

Condutor da moto disse que perdeu controle da direção após ser fechado por um carro na noite do último domingo (10), na Avenida Paulino Muller
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2023 às 06:54

Publicado em 11 de Setembro de 2023 às 06:54

Jovem morre ao cair de moto em Jucutuquara, Vitória
Jovem morre ao cair de moto em Jucutuquara, Vitória Crédito: Archimedes Patricio
Uma jovem de 21 anos morreu após cair da garupa de uma moto na noite do último domingo (10), no bairro Jucutuquara, em Vitória. O acidente aconteceu na Avenida Paulino Muller, por volta de 18h. 
Quem estava pilotando a moto era o marido da jovem. Ele contou ao repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, que levou uma fechada de um carro, momento em que perdeu o controle da direção e o casal acabou caindo do veículo. O motorista do automóvel deixou o local sem prestar socorro. 
A jovem, que estava na garupa da moto, foi arremessada a vários metros do veículo. Co o impacto, o capacete se soltou. O marido dela, que estava na condução, não se feriu gravemente.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionada e realizou os primeiros socorros à jovem. Ainda dentro da ambulância, os paramédicos tentaram reanimar a moça, mas ela não resistiu aos ferimentos.
Ao saber da morte da esposa, o condutor da moto ficou bastante abalado e precisou ser levado a um hospital.
Com informações de Vinicius Colini, da TV Gazeta.

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