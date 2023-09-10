Acidente entre carros deixa quatro pessoas feridas na ES 257 em Aracruz

Acidente entre carros deixa seis pessoas feridas na ES 257 em Aracruz Crédito: Leitor | A Gazeta

Um acidente envolvendo dois veículos deixou quatro feridos na ES 257, rodovia que liga Aracruz a Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, no ponto conhecido como "Descida da Pedreira". Segundo informações da Polícia Militar, a colisão ocorreu na manhã deste domingo (10) e as vítimas foram encaminhadas ao Hospital São Camilo, em Aracruz. A gravidade dos ferimentos das vítimas não foi informada, mas eles não correm risco de morte.

Lateral de um dos veículos ficou totalmente destruída Crédito: Leitor | A Gazeta

Segundo a Polícia Militar, no final da madrugada deste domingo (10), dois veículos colidiram no km 11 da Rodovia ES-257, na zona rural de Aracruz. As pessoas que estavam a bordo dos veículos foram socorridas pelas equipes do Samu e Corpo de Bombeiros.

Os condutores realizaram o bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool.