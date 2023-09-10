Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Estradas

Acidente entre carros deixa quatro pessoas feridas na ES 257 em Aracruz

Publicado em

10 set 2023 às 11:47
Acidente envolvendo dois veículos deixou seis feridos
Acidente entre carros deixa seis pessoas feridas na ES 257 em Aracruz Crédito: Leitor | A Gazeta
Um acidente envolvendo dois veículos deixou quatro feridos na ES 257, rodovia que liga Aracruz a Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, no ponto conhecido como "Descida da Pedreira". Segundo informações da Polícia Militar, a colisão ocorreu na manhã deste domingo (10) e as vítimas foram encaminhadas ao Hospital São Camilo, em Aracruz. A gravidade dos ferimentos das vítimas não foi informada, mas eles não correm risco de morte. 
Frente do veículo ficou destruída após impacto
Lateral de um dos veículos ficou totalmente destruída Crédito: Leitor | A Gazeta
Segundo a Polícia Militar, no final da madrugada deste domingo (10), dois veículos colidiram no km 11 da Rodovia ES-257, na zona rural de Aracruz. As pessoas que estavam a bordo dos veículos foram socorridas pelas equipes do Samu e Corpo de Bombeiros.
Os condutores realizaram o bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool.
Pela manhã, as informações preliminares apontavam que seis pessoas haviam ficado feridas. No entanto, após a publicação da matéria, a Polícia Militar divulgou que o número correto de vítimas é quatro. Título e texto foram corrigidos.
Link copiado com sucesso

Vitor Recla

Curso de Residência em Jornalismo / [email protected]
Vitor Recla
Tempo

Alerta de chuvas intensas no Norte e Noroeste do ES neste sábado

Publicado em 11/04/2026 às 12:07
Inmet emite alerta para região Norte e Noroeste do ES
Inmet emite alerta de chuva para as regiões Norte e Noroeste Crédito: Inmet
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para as regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo. O aviso, válido para este sábado (11), indica precipitações de 20 a 30 milímetros por hora e ventos de até 60 km/h.
As cidades que estão sob alerta são Água Doce do Norte, Águia Branca, Alto Rio Novo, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Conceição da Barra, Ecoporanga, Governador Lindenberg, Jaguaré, Linhares, Mantenópolis, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, São Mateus, Rio Bananal, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, Ponto Belo e Vila Valério.
Em caso de emergência, acione o Corpo de Bombeiros pelo número 193 ou a Defesa Civil pelo 199.
LEIA TAMBÉM | ES em alerta para temporais e queda de temperatura
Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Trânsito

Vídeo mostra atropelamento de adolescente na Leitão da Silva em Vitória

Publicado em 11/04/2026 às 11:48
Uma câmera de segurança registrou o atropelamento de uma adolescente em Vitória, no Espírito Santo, ocorrido na quinta-feira (9). A menina de 13 anos permanece internada em estado grave no Hospital Infantil da capital.
As imagens revelam que outras duas pessoas atravessavam a Avenida Leitão da Silva fora da faixa de pedestres no momento do acidente. A estudante, que ia para a escola acompanhada da avó, foi atingida por um veículo e arremessada contra o asfalto.
De acordo com a Polícia Militar, o condutor relatou ter tentado frear para evitar o acidente, mas não conseguiu impedir a colisão. Ele foi liberado após realizar o teste do bafômetro, que deu resultado negativo para ingestão de álcool. 

Veja Também

Amigos de menina atropelada oram e protestam

Link copiado com sucesso

Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Em Vitória

Acidente com 4 veículos mata uma pessoa na Rodovia Serafim Derenzi

Publicado em 11/04/2026 às 10:47
Acidente com quatro veículos mata uma pessoa na Rodovia Serafim Derenzi
Acidente com quatro veículos mata uma pessoa na Rodovia Serafim Derenzi Crédito: Leitor A Gazeta
Um acidente envolvendo quatro veículos deixou uma pessoa morta na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória, no Espírito Santo, na manhã deste sábado (11). Segundo o repórter André Afonso, da TV Gazeta, a colisão envolveu dois carros e duas motocicletas no trecho que corta o bairro de Joana D'Arc. Um dos pilotos morreu e a mulher com ele no veículo ficou gravemente ferida. O segundo motociclista teria fugido do local.
A vítima foi identificada como Josimar Santos Morais, um motociclista por aplicativo que transportava uma passageira no momento do acidente.

A reportagem da TV Gazeta teve acesso ao boletim de ocorrência registrado sobre a ocorrência. No documento, a polícia informa que o condutor do veículo Fiat Uno, envolvido no acidente, não tinha habilitação. Além disso, o carro também estaria com o licenciamento vencido.

A Polícia Civil informa que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Vitória. Somente após a finalização das oitivas da ocorrência haverá informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante.


Link copiado com sucesso

Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Na zona rural

Motociclista morre após moto ir parar dentro de represa em Jaguaré

Publicado em 10/04/2026 às 18:11
A vítima de 45 anos foi encontrada sem vida dentro de uma represa. Segundo a Polícia Militar, ela não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
A vítima foi encontrada já sem vida dentro da represa ao lado da moto que pilotava Crédito: Leitor/A Gazeta
Um motociclista de 45 anos foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (10) após um acidente na zona rural de Jaguaré, região Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a vítima dentro de uma represa, já sem vida, enquanto a moto pilotada por ele estava parcialmente submersa. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a retirada da vítima da água.
A Polícia Civil informou que após os procedimentos no local, o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares. Ainda de acordo com a PM, foi constatado que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Link copiado com sucesso

Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Veja vídeo

Homem é preso após capotar veículo roubado durante fuga em Aracruz

Publicado em 10/04/2026 às 17:42
Um homem de 30 anos foi preso após capotar um veículo roubado na tarde desta quinta-feira (9), nas proximidades do trevo do Córrego Fundo, em Santa Rosa, zona rural de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o Fiat Fiorino de uma empresa foi roubado por dois homens armados que renderam o motorista na cidade de Fundão. Durante a fuga, o suspeito que conduzia o veículo perdeu o controle da direção e capotou em uma área de pasto. 
Dentro do carro, foi encontrado um simulacro de pistola. Ainda de acordo com a polícia, um segundo carro utilizado na ação, que havia sido roubado anteriormente no bairro Bela Vista, também foi localizado capotado em outro ponto. Um dos suspeitos de envolvimento no roubo do Fiorino foi localizado após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento da cidade. Inicialmente, ele forneceu um nome falso e alegou ter caído de moto, mas logo depois confessou ter capotado com o carro roubado.
Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por roubo qualificado e falsa identidade. Ele permanece internado sob escolta policial e será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) após receber alta médica.
Link copiado com sucesso

Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Crime em Guaraná

Suspeito de participação em furto a lotérica em Aracruz é identificado

Publicado em 10/04/2026 às 17:23
O crime aconteceu no dia 26 de março quando quatro indivíduos levaram do estabelecimento mais de R$50 mil. Todos seguem foragidos
Segundo a Polícia Civil  Samuel Martins Barbosa tem participação no crime Crédito: Montagem | Polícia Civil
Um dos suspeitos de participação no furto a uma casa lotérica em Guaraná, distrito de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, no dia 26 de março, teve o nome e a foto divulgados pela Polícia Civil nesta sexta-feira. Segundo a polícia, Samuel Martins Barbosa teve participação no crime. Na noite do caso, três suspeitos invadiram o estabelecimento após arrombarem o portão e a porta de vidro, enquanto um quarto indivíduo ficou no veículo, dando apoio à fuga.
Do local, foram levados cerca de R$ 2.500 em dinheiro e um cofre que, segundo o proprietário, continha aproximadamente R$ 50 mil. O objeto foi encontrado violado e vazio às margens da BR 101. As investigações indicam que o grupo utilizou um carro com sinais de adulteração na placa. Após levantamentos, a polícia conseguiu identificar a placa original do veículo e avançar na identificação dos envolvidos.
A divulgação da imagem foi autorizada pela Justiça e faz parte das investigações por furto qualificado e associação criminosa. A Polícia Civil pede a colaboração da população com informações que podem ser repassadas de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181.
Link copiado com sucesso

Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Pintura

Muro em Cachoeiro ganha obra em homenagem a Roberto Carlos

Publicado em 10/04/2026 às 16:36
Um muro da praça ao lado do Mercado Municipal São João, no bairro Amarelo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, ganhou novas cores nesta sexta-feira (10) por meio de um painel pintado pelo artista cachoeirense Raí Bolzan. A obra é uma homenagem ao cantor Roberto Carlos, que comemora 85 anos no próximo dia 19 de abril, em sua cidade natal, em um show às 20h, no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, no bairro Aeroporto. 
Bolzan contou à reportagem de A Gazeta que a ideia nasceu de uma iniciativa própria, a partir da vontade de renovar um painel que  já havia feito no local e por conta da proximidade do aniversário do Rei.
“A escolha de retratar o Rei surgiu dentro de uma fase em que venho explorando personalidades brasileiras. Comecei com Ayrton Senna, também fiz a skatista Rayssa Leal e agora chegou ao Roberto Carlos. Ao longo desse processo, também tenho desenvolvido uma técnica de pintura nova, que até então ainda não fazia parte do meu trabalho”, revelou.
Artista faz pintura de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim
Artista faz pintura de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/ Raí Bolzan
A pintura, com quatro por oito metros de largura, levou dois dias até ficar pronta Durante o trabalho na Rua Dona Joana, o artista conta que recebeu o carinho do público que passava pelo local. “Foram dois dias de trabalho, durante os quais tive contato direto com dezenas de pessoas que paravam para observar, comentar e dar sua visão sobre o trabalho. Muitas delas compartilhavam histórias pessoais e memórias ligadas ao Roberto Carlos e à cidade de Cachoeiro. Todos elogiavam e agradeciam pelo que estava sendo feito, destacando a importância da requalificação do espaço público e o impacto positivo que isso traz para o dia a dia delas”, relatou o artista.

Veja Também

Planejamento, gestão e dignidade: a transformação da saúde no ES

De onde vêm as flores da imagem da santa na Romaria dos Homens?

Estudantes transformam citronela em repelente gratuito em Colatina

Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Acidente

Adolescente invade a contramão, atinge ônibus e fica ferido em Colatina

Publicado em 10/04/2026 às 13:48
Adolescente na direção de carro se envolve em acidente em Colatina
Adolescente na direção de carro se envolve em acidente em Colatina Crédito: Heriklis Douglas
Um adolescente de 17 anos ficou ferido após invadir a contramão e bater de frente com um ônibus, na manhã desta sexta-feira (10), no bairro Colatina Velha, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo testemunhas, o carro conduzido pelo jovem entrou na pista contrária e colidiu com o coletivo. Com o impacto, ele ficou preso às ferragens.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o adolescente  sofreu ferimentos e teve fratura exposta no fêmur esquerdo. Os militares realizaram o desencarceramento, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) o encaminhou ao Hospital Estadual Sílvio Avidos.
À Polícia Militar (PM), o jovem — que ficou preso às ferragens — apresentou outra versão e afirmou que seguia para o trabalho quando o ônibus teria invadido a contramão. No coletivo estavam trabalhadores que prestam serviços para o Departamento de Estradas e Rodagens (DER-ES) no município de Baixo Guandu. Nenhum deles ficou ferido. O ônibus teve danos na parte frontal e na lateral esquerda.
Ônibus a serviço do DER-ES que foi atingido por carro em Colatina
Ônibus a serviço do DER-ES que foi atingido por carro em Colatina Crédito: Heriklis Douglas
Familiares do adolescente informaram à Polícia Militar que ele pegou o carro sem autorização da mãe para ir ao trabalho. O teste do bafômetro não foi realizado devido ao estado de saúde do jovem. Segundo o sargento Gama, da PM, a responsável pelo veículo pode ser responsabilizada.
Permitir ou entregar a direção a uma pessoa não habilitada, que venha a se envolver em crime de trânsito, pode gerar penalidades ao proprietário do veículo
Sargento Gama - Policial militar
Por causa do acidente, a Guarda Municipal esteve no local e auxiliou na organização do trânsito nos dois sentidos da via. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Colatina.
A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Colatina.
Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Polícia

Homem é morto a tiros por suspeitos em carro em Linhares

Publicado em 10/04/2026 às 13:28
Homem é morto com 19 tiros por suspeitos em carro em Linhares
Homem sofreu perfurações na cabeça, nos braços e no dorso durante ataque em Linhares Crédito: Montagem | A Gazeta
Um homem de 30 anos, identificado como José Nilton de Jesus Nascimento, foi morto a tiros na localidade de Guaxe, zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na quarta-feira (8). Segundo a Polícia Científica, a vítima apresentava 19 perfurações pelo corpo: cinco na cabeça, duas no braço direito, duas no braço esquerdo, duas no ombro direito e oito no dorso.
Testemunhas relataram à Polícia Militar que os suspeitos chegaram de carro, efetuaram disparos contra a vítima e fugiram em seguida. Quando os policiais chegaram ao local, o homem já estava sem vida, caído no chão.
A perícia foi acionada, e o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares. A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Acidente

Motorista morre após carro bater em barranco na BR 482, em Cachoeiro

Publicado em 10/04/2026 às 12:00
Acidente na BR 482, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Redes sociais
Um homem de 48 anos morreu em um acidente envolvendo o carro que dirigia na manhã desta sexta-feira (10), na BR 482, nas proximidades da localidade de Duas Barras, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Uma mulher que estava no banco do carona ficou ferida.
Segundo as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, o Citroën C3 perdeu o controle da direção e bateu contra um barranco de pedras às margens da pista. Havia um casal no veículo. O motorista ficou preso às ferragens e morreu no local, de acordo com a Polícia Militar. A passageira foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada a um hospital.
A Polícia Científica informou que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.
Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
{{widget.html}}

RECOMENDADO PARA VOCÊ

Imagem de destaque

Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Imagem de destaque

Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria

Imagem de destaque

Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados