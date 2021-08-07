Motociclista morre após colidir contra caminhão na BR 101, na Serra

Acidente com morte na Rodovia do Contorno, BR 101, na Serra Crédito: Divulgação

Um homem, ainda não foi identificado, morreu na madrugada deste sábado (07) após colidir sua motocicleta contra um caminhão, na Rodovia do Contorno, BR 101, na Serra. Apesar da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao local, o motociclista não resistiu. Já o condutor do outro veículo não sofreu ferimentos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi por volta das 00h30 que a vítima, um homem que estava em uma motocicleta Honda CG 160 colidiu contra o caminhão. O motociclista não foi identificado. Segundo a PRF, ele não estava com os documentos de identificação no momento do acidente.

A Polícia Civil foi acionada e esteve no local, uma faixa da rodovia precisou ser interditada para o atendimento de socorro. A pista foi liberada às 3h, ao final da ocorrência.