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Acidente com vítima

Motociclista morre após colidir contra caminhão na BR 101, na Serra

O acidente aconteceu na Rodovia do Contorno e, até o momento, a vítima não foi identificada. O condutor do caminhão não sofreu ferimentos, segundo a PRF

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 12:19

Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

07 ago 2021 às 12:19
Acidente com morte na Rodovia do contorno, BR 101, na Serra
Acidente com morte na Rodovia do Contorno, BR 101, na Serra Crédito: Divulgação
Um homem, ainda não foi identificado, morreu na madrugada deste sábado (07) após colidir sua motocicleta contra um caminhão, na Rodovia do Contorno, BR 101, na Serra. Apesar da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao local, o motociclista não resistiu. Já o condutor do outro veículo não sofreu ferimentos.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi por volta das 00h30 que a vítima, um homem que estava em uma motocicleta Honda CG 160 colidiu contra o caminhão. O motociclista não foi identificado. Segundo a PRF, ele não estava com os documentos de identificação no momento do acidente.
A Polícia Civil foi acionada e esteve no local, uma faixa da rodovia precisou ser interditada para o atendimento de socorro. A pista foi liberada às 3h, ao final da ocorrência.
Segundo a PC, o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares, após ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte. 

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