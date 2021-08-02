Motociclista fica gravemente ferido em acidente com carreta em Cachoeiro

Um acidente na tarde desta segunda-feira (2) deixou um motociclista gravemente ferido, na localidade de Gironda, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, após moto e carreta colidirem. Ele foi socorrido com diversas fraturas pelo corpo e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.
De acordo com a Polícia Militar, a batida foi por volta das 14h50 e a dinâmica da batida não foi informada. O Corpo de Bombeiros informou que o motociclista estava inconsciente, sofreu fraturas nas pernas, nos braços e apresentou muita dificuldade de respirar.
Ele recebeu os primeiros socorros dos militares no local e o resgate do Samu foi acionado para dar apoio ao atendimento em uma unidade de suporte avançado. A Casa de Misericórdia de Cachoeiro informou que o paciente segue internado no pronto-socorro da unidade. O motorista da carreta não ficou ferido. Ele seria encaminhado à delegacia para prestar depoimento.