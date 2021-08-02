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Batida

Motociclista fica gravemente ferido em acidente com carreta em Cachoeiro

O piloto da moto bateu contra uma carreta durante a tarde desta segunda (2). Ele foi socorrido com diversas fraturas pelo corpo e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 19:15

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

02 ago 2021 às 19:15
Motociclista bateu contra carreta e ficou gravemente ferido
Motociclista bateu contra carreta e ficou gravemente ferido Crédito: Colaboração| Leitor A Gazeta
Um acidente na tarde desta segunda-feira (2) deixou um motociclista gravemente ferido, na localidade de Gironda, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, após moto e carreta colidirem. Ele foi socorrido com diversas fraturas pelo corpo e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.
De acordo com a Polícia Militar, a batida foi por volta das 14h50 e a dinâmica da batida não foi informada.  O Corpo de Bombeiros informou que o motociclista estava inconsciente, sofreu fraturas nas pernas, nos braços e apresentou muita dificuldade de respirar.
Ele recebeu os primeiros socorros dos militares no local e o resgate do Samu foi acionado para dar apoio ao atendimento em uma unidade de suporte avançado. A Casa de Misericórdia de Cachoeiro informou que o paciente segue internado no pronto-socorro da unidade. O motorista da carreta não ficou ferido. Ele seria encaminhado à delegacia para prestar depoimento. 

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