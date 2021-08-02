Motociclista fica gravemente ferido em acidente com carreta em Cachoeiro

Ele recebeu os primeiros socorros dos militares no local e o resgate do Samu foi acionado para dar apoio ao atendimento em uma unidade de suporte avançado. A Casa de Misericórdia de Cachoeiro informou que o paciente segue internado no pronto-socorro da unidade. O motorista da carreta não ficou ferido. Ele seria encaminhado à delegacia para prestar depoimento.