Motociclista é esfaqueado durante assalto e dupla acaba detida na Serra

Um homem e um adolescente foram detidos, na tarde quinta-feira (22), por tentativa de latrocínio contra um motociclista, que foi esfaqueado três vezes nas costas durante um assalto perto do Pavilhão de Carapina, no bairro Boa Vista II, na Serra. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levada para o Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Os suspeitos foram capturados enquanto tentavam fugir.

Consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar que, conforme relato de uma testemunha que presenciou a cena, os suspeitos — sendo o maior de idade identificado como Renato dos Santos Inácio — abordaram a vítima e anunciaram o roubo. Armado com uma faca, ele foi o responsável pelos golpes, enquanto o adolescente usava um simulacro de pistola (arma falsa) para ameaçar a vítima.

A ação foi interrompida quando a testemunha começou a gritar ao avistar uma viatura da PM. Ao perceberem a presença dos policiais, os suspeitos tentaram fugir, mas foram capturados logo em seguida. Com Renato, além da faca, foi encontrado um pino com substância similar à cocaína. Já com o menor de idade foi apreendido o simulacro de pistola (arma falsa) e um celular. Ambos foram levados para a Delegacia Regional da Serra, onde foram autuados em flagrante. Os objetos apreendidos, incluindo a faca, o simulacro e o pino de droga, foram entregues na delegacia. A vítima segue internada, mas seu estado de saúde não foi informado.