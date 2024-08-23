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Perto do Pavilhão

Motociclista é esfaqueado durante assalto e dupla acaba detida na Serra

Homem e adolescente tentaram fugir após uma testemunha começar a gritar ao avistar uma viatura da Polícia Militar, mas foram alcançados pelos policiais
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

23 ago 2024 às 11:25

Publicado em 23 de Agosto de 2024 às 11:25

Um homem e um adolescente foram detidos, na tarde quinta-feira (22), por tentativa de latrocínio contra um motociclista, que foi esfaqueado três vezes nas costas durante um assalto perto do Pavilhão de Carapina, no bairro Boa Vista II, na Serra. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levada para o Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Os suspeitos foram capturados enquanto tentavam fugir.
Consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar que, conforme relato de uma testemunha que presenciou a cena, os suspeitos — sendo o maior de idade identificado como Renato dos Santos Inácio — abordaram a vítima e anunciaram o roubo. Armado com uma faca, ele foi o responsável pelos golpes, enquanto o adolescente usava um simulacro de pistola (arma falsa) para ameaçar a vítima.
A ação foi interrompida quando a testemunha começou a gritar ao avistar uma viatura da PM. Ao perceberem a presença dos policiais, os suspeitos tentaram fugir, mas foram capturados logo em seguida. Com Renato, além da faca, foi encontrado um pino com substância similar à cocaína. Já com o menor de idade foi apreendido o simulacro de pistola (arma falsa) e um celular. Ambos foram levados para a Delegacia Regional da Serra, onde foram autuados em flagrante. Os objetos apreendidos, incluindo a faca, o simulacro e o pino de droga, foram entregues na delegacia. A vítima segue internada, mas seu estado de saúde não foi informado.
Por nota, a Polícia Civil informou que um homem e um adolescente foram conduzidos à Delegacia Regional de Serra. "O indivíduo maior de idade foi autuado em flagrante por tentativa de latrocínio e corrupção de menores, sendo encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). O adolescente foi autuado por ato infracional análogo ao crime de tentativa de latrocínio e encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase). Não dispomos da idade dos conduzidos", diz o texto enviado pela corporação. 

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