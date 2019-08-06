Serra

Morto em assalto se despediu de esposa ao sair de casa: "Tchau, lindinha"

Aloísio da Silva Bandeira foi assassinado durante um assalto a caminho do trabalho, por volta das 6h da manhã, no bairro Novo Horizonte, na Serra

Publicado em 6 de agosto de 2019

Casada há 20 anos, a dona de casa Maria da Penha Lembrança Barbosa, 51, se despediu do marido na manhã desta terça-feira (06) sem imaginar tudo que aconteceria logo depois.

O pedreiro Aloísio da Silva Bandeira, de 43 anos, foi assassinado durante um assalto a caminho do trabalho, por volta das 6h da manhã, no bairro Novo Horizonte, na Serra.

"Meu marido acorda cedo. Sai de casa para o trabalho por volta de 6h20. Somos casados há 20 anos, não temos filhos juntos. Antes de sair de casa, ele disse: 'tchau, lindinha'. Eu respondi: 'tchau, amor. Vai com Deus'", contou a esposa, após o crime, à reportagem do Gazeta Online.

De acordo com Maria da Penha, o marido trabalhava em uma empreiteira há um ano e três meses, ia tirar férias em outubro e a chamou para os dois irem a Guarapari passear.

A esposa também falou que o marido era uma pessoa calma. "Ele nunca foi assaltado, era calmo, pessoa tranquila. Eu acho que atiraram nele porque não deu tempo de tirar a mochila ou algo assim".

Sobre o relacionamento dos dois, afirmou que eram muito felizes. "A gente não brigava, a gente não discutia. A gente era muito feliz".

O CRIME

O pedreiro Aloísio da Silva Bandeira, de 43 anos, foi assassinado durante um assalto a caminho do trabalho na manhã desta terça-feira (06), na Rua Canário, em Novo Horizonte, na Serra. Uma filha da vítima acredita que o pai não tenha reagido. Ele foi morto a poucos metros de casa.

Segundo informações da polícia, o crime foi um latrocínio, roubo seguido de morte. Um bandido chegou de moto e levou uma mochila da vítima com dois celulares. O homem deixa dois filhos.

