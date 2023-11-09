Morte por boato: "justiceiros do tráfico" são presos na Serra

Morto por causa de um boato, Ezequiel da Silva Pedro, de 27 anos, foi 'julgado' pelo tribunal do tráfico de Residencial Centro da Serra suspeito de realizar pequenos furtos na região. Segundo a polícia, não há indício de que ele teria cometido algum roubo. Apesar disso, o jovem foi executado a tiros (vídeoacima) em setembro deste ano. Nesta quinta-feira (9), o delegado Rodrigo Sandi Mori, chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de (DHPP) do município, divulgou que os três envolvidos no crime foram presos.

Segundo as investigações, tudo começou com um boato de que Ezequiel estaria praticando furtos no bairro. Traficantes ficaram sabendo e decidiram que o homem deveria ser morto. O plano inicial era sequestrar o jovem e levá-lo para outra região para despistar a polícia. Mas, como Ezequiel reagiu, ele foi morto no local mesmo. Depois do crime, o trio chegou a ir para uma distribuidora de bebidas para comemorar.

A polícia conseguiu identificar os três bandidos que atuaram na execução:

Alexandro Rodrigues Barbosa, o Xandão

Marcos Vinicius Rodrigues Dias Monteiro, o MV

Jhonatan Vieira Barcelos, o Joninha

Alexandro Rodrigues Barbosa, o Xandão, Marcos Vinicius Rodrigues Dias Monteiro, o MV, e Jhonatan Vieira Barcelos, o Joninha Crédito: Divulgação | Polícia Civil

"No dia posterior ao crime nós realizamos a prisão do Jhonatan e do Alexandro que se encontravam em uma revendedora de veículos tentando se desfazer do carro utilizado no crime. Continuando as diligências, recebemos a informação de que Marcos Vinicius estava em deslocamento na BR 101, imediatamente iniciamos a perseguição do veículo e realizamos a prisão na altura do bairro Nova Carapina I", detalhou Rodrigo Sandi Mori.