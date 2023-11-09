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Investigação policial

Morte por boato: "justiceiros do tráfico" são presos na Serra

Segundo delegado, trio matou um jovem chamado Ezequiel porque estaria roubando em um bairro da cidade, mas as investigações não encontraram crimes atribuídos à vítima
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2023 às 13:16

Publicado em 09 de Novembro de 2023 às 13:16

Morto por causa de um boato, Ezequiel da Silva Pedro, de 27 anos, foi 'julgado' pelo tribunal do tráfico de Residencial Centro da Serra suspeito de realizar pequenos furtos na região. Segundo a polícia, não há indício de que ele teria cometido algum roubo. Apesar disso, o jovem foi executado a tiros (vídeoacima) em setembro deste ano. Nesta quinta-feira (9), o delegado Rodrigo Sandi Mori, chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de (DHPP) do município, divulgou que os três envolvidos no crime foram presos. 
Segundo as investigações, tudo começou com um boato de que Ezequiel estaria praticando furtos no bairro. Traficantes ficaram sabendo e decidiram que o homem deveria ser morto. O plano inicial era sequestrar o jovem e levá-lo para outra região para despistar a polícia. Mas, como Ezequiel reagiu, ele foi morto no local mesmo.  Depois do crime, o trio chegou a ir para uma distribuidora de bebidas para comemorar.
A polícia conseguiu identificar os três bandidos que atuaram na execução: 
  • Alexandro Rodrigues Barbosa, o Xandão
  • Marcos Vinicius Rodrigues Dias Monteiro, o MV
  • Jhonatan Vieira Barcelos, o Joninha
Polícia prende 'justiceiros do tráfico' que mataram suspeito de furto na Serra
Alexandro Rodrigues Barbosa, o Xandão, Marcos Vinicius Rodrigues Dias Monteiro, o MV, e Jhonatan Vieira Barcelos, o Joninha Crédito: Divulgação | Polícia Civil
"No dia posterior ao crime nós realizamos a prisão do Jhonatan e do Alexandro que se encontravam em uma revendedora de veículos tentando se desfazer do carro utilizado no crime. Continuando as diligências, recebemos a informação de que Marcos Vinicius estava em deslocamento na BR 101, imediatamente iniciamos a perseguição do veículo e realizamos a prisão na altura do bairro Nova Carapina I", detalhou Rodrigo Sandi Mori. 
De acordo com apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, a família de Ezequiel disse que o jovem tinha esquizofrenia. O delegado Sandi Mori ressaltou que ninguém registrou boletim de ocorrência contra o jovem a respeito de roubos ou furtos. Os três foram autuados em flagrante por homicídio qualificado por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima, e já são réus em ação penal.

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