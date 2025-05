Quase 6 meses depois

Morte de menino após agressão em escola de Ibatiba ainda é investigada

Luiz Fernando de Souza Verli, de 10 anos, morreu em 12 de dezembro do ano passado; Polícia Civil disse que deve concluir inquérito e encaminhá-lo à Justiça nos próximos dias

Quase seis meses após a morte do estudante Luiz Fernando de Souza Verli, de 10 anos, por conta de uma lesão na coluna que a família denunciou ter sido resultado de agressões que ele teria sofrido no colégio onde ele estudava, as investigações da Polícia Civil ainda não foram concluídas. A criança morreu no dia 12 de dezembro do ano passado, após dar entrada no hospital com uma vértebra da coluna quebrada, e parentes disseram que o menino foi agredido na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Eunice Pereira Silveira, em Novo Horizonte, Ibatiba, na Região do Caparaó do Espírito Santo.>