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Asfixia

Morte de jornalista na Serra é investigada pela Polícia Civil

Um mistério ronda a morte da jornalista Ana Carolina Sabino, de 25 anos

Publicado em 22 de Maio de 2018 às 01:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2018 às 01:21
Ana Carolina Sabino, de 25 anos, havia se formado recentemente Crédito: Reprodução | Facebook
Um mistério ronda a morte da jornalista Ana Carolina Sabino, de 25 anos. Um laudo da perícia aponta que ela morreu por asfixia - dificuldade ou impossibilidade de respirar. A Polícia Civil agora investiga para saber como aconteceu a asfixia que levou a jovem à morte.
Ana deu entrada no Hospital Jayme dos Santos Neves no dia 25 de março, por volta das 2h50, depois de ter sido encontrada inconsciente após uma suposta tentativa de suicídio, na sala da casa onde morava, em Cidade Continental, na Serra.
A jornalista teve uma parada cardíaca antes de chegar ao hospital. Na unidade de saúde, ela teve mais duas paradas cardíacas, sendo a terceira na madrugada do dia 27 de março, quando Ana não resistiu e morreu. O laudo pericial não aponta o que provocou a asfixia dela.
O pai da jornalista, o assessor de comunicação Cléber Sabino, não acredita na hipótese de suicídio. Não acredito que minha filha tenha atentado contra a própria vida. Ela era uma menina alegre, sempre teve respeito por todas as pessoas, era equilibrada e compreensiva. Não tomava remédios ou mesmo apresentava quadros depressivos, afirmou.
A jovem havia se formado recentemente na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e pretendia concorrer a uma vaga de Mestrado.
O celular de Ana foi entregue à polícia. O namorado e os parentes prestaram depoimento na Delegacia de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM) onde o caso está sendo investigado.
A assessoria de imprensa da Polícia Civil foi procurada e disse que não daria detalhes sobre a investigação do caso. Ainda na nota, a corporação informou que, até o momento, ninguém foi detido.

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