Morro do Macaco: PM nega toque de recolher e diz que tropas seguem no local

Morro do Macaco, localizado em Tabuazeiro, onde confronto com cinco mortes aconteceu Crédito: Luciney Araújo

TV Gazeta, conversou com o tenente-coronel Costa Leite, comandante do 1º Batalhão da A repórter Tarciane Vasconcelos, da, conversou com o tenente-coronel Costa Leite, comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar . Ele afirmou que não houve qualquer registro de toque de recolher ou tentativa de ataques a ônibus.

"Desde a última segunda-feira, após a ocorrência do Morro do Macaco, o policiamento da área continua reforçado e continuará até o necessário para reestabelecer a tranquilidade. Nós não tivemos nenhum episódio de tentativa de parar vias ou qualquer iniciativa de grupos criminosos para realizar ataques à sociedade. Não temos hoje informações de toque de recolher e estamos sempre atentos. Tivemos durante o dia algumas mensagens, vídeo, e a gente sabe que isso traz uma certa insegurança, mas estamos aqui para garantir a segurança da população", declarou o comandante.

Na manhã desta quarta-feira (16), o comércio da região abriu normalmente. A reportagem da TV Gazeta circulou pelo local e constatou viaturas da PM posicionadas nos acessos ao Morro do Macaco. Além disso, confirmou que os ônibus voltaram a circular no alto da comunidade. Mais de 200 militares estão reforçando a segurança do local.

Na terça-feira (15), um vídeo mostrou traficantes fugindo de São Benedito em direção ao Jaburu, em Vitória. Nessa mesma região, durante a manhã e a tarde desta quarta, moradores registraram muitos foguetórios.

O policiamento foi reforçado depois que cinco suspeitos foram mortos confronto com policiais militares. Quatro deles foram identificados : Andreso Felipe Motta, o Mexerica, de 36 anos; Gabryel Santos Bento, de 20 anos; Lucas Bravim Passos, de 19 anos, e Felype Yuri Pinto Arcanjo, de 18 anos.

Quatro dos cinco mortos em confronto com a PM no Morro do Macaco Crédito: Divulgação | PM

A professora de Psicologia da Universidade Federal do Espírito Santo ( Ufes ) Luizane Guedes, estuda como nasceram e se organizaram os bairros pobres da Grande Vitória . Ela explicou que mortes como as que aconteceram no Morro do Macaco não resolvem o problema da criminalidade.