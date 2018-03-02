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Acidente

Morre criança atropelada com mãe e irmãos em Vila Velha

Criança de quatro anos estava internada em estado gravíssimo. Ela foi atropelada no último sábado (24) junto da mãe e dos dois irmãos

Publicado em 02 de Março de 2018 às 18:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2018 às 18:12
Rebeca Menezes Santana tinha quatro anos Crédito: Foto Internauta
A menina Rebeca Menezes Santana, de 4 anos, que foi atropelada junto da mãe Danielly Conceição Menezes Vasconcelos e dos dois irmãos Davi Menezes Santana, 6, e Raíssa Menezes Santana, 2, na Avenida Carlos Linderberg, em Vila Velha, no último sábado (24), não resistiu aos ferimentos e morreu nesta sexta-feira (2).
Rebeca estava internada, em estado gravíssimo, na UTI do Hospital Infantil de Vitória desde o dia acidente. Ela havia sofrido várias escoriações na cabeça. Danielly e os outros dois filhos não precisaram ficar internados. 
O CASO
Um motorista atropelou uma mãe e seus três filhos na noite deste sábado (24), na avenida Carlos Lindenberg, em Aribiri, em Vila Velha. Segundo testemunhas, o condutor do Fiat Premio abandonou o carro no local do acidente sem prestar socorro às vítimas.
A dona de casa Danielly Conceição Menezes Vasconcelos, 30, estava com as filhas Rebeca e Raíssa Menezes Santana, de 4 e 2 anos, em um carrinho de bebê. Ao seu lado estava Davi Menezes Santana, 6. 
Um motorista que presenciou o acidente contou que eles já estavam terminando de atravessar, a cerca de um metro da calçada, quando o sinal abriu. Os motoristas esperaram, mas um deles passou com velocidade e acertou a todos, contou o marido de Danielly e pai das crianças, Raylan Rodrigo Santanna, de 29 anos.
Após o atropelamento, testemunhas contaram que o condutor do carro estava cambaleando e aparentemente embriagado. Ele largou a chave na ignição e fugiu sem prestar socorro às vítimas.
 
Mãe e filhos foram atendidos pelo Samu e Corpo de Bombeiros e depois foram levados para hospitais da Grande Vitória. Rebeca foi a que mais ficou ferida, com várias escoriações na cabeça. Ela foi conduzida para o Hospital Infantil de Vitória.
Danielly foi levada para o Hospital São Lucas, na Capital, com escoriações na boca, queixo e joelho direito. Ela perdeu um dente. Raíssa e Davi foram levados para o Hospital Estadual Infantil Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha. A menina estava com escoriações no rosto e cabeça. Os três já receberam alta.
No carro envolvido no atropelamento foram encontradas duas garrafas e duas latas de cerveja intactas. O veículo foi guinchado para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

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