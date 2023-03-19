Morre bebê de um mês internada com sinais de espancamento em Vitória

Segundo a Polícia Civil, o serviço de transporte de cadáver foi acionado para recolher o corpo de recém-nascida, no Pronto-Socorro do Hospital Estadual Infantil de Vitória, em Bento Ferreira. O corpo da bebê foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

Na última quinta-feira, a mãe foi encaminhada à Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuada em flagrante pelo crime de lesão corporal de natureza grave e encaminhada ao presídio.

"O procedimento foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), que realiza diligências para a completa elucidação do caso. A investigação está em andamento e tramita dentro do prazo legal. Outras informações não serão divulgadas, no momento, para não interferir nas investigações", informou a Polícia Civil.

Entenda o caso

Jaqueline foi presa no dia seguinte ao levar a bebê para o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, alegando que a criança sofria de refluxo e que teria passado mal ao engasgar. No entanto, exames apontaram outras causas para a parada cardiorrespiratória.

De acordo com o registro da Polícia Militar , a criança deu entrada no pronto-socorro e, durante a reanimação, os médicos não verificaram sinais de engasgo e a examinaram, constatando: traumatismo craniano, coágulos de sangue na cabeça e fratura no fêmur (principal osso da coxa) — indicando um possível espancamento.

Em conversa com a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a mulher (que ainda não tinha sido presa) contou que a filha ficava sempre com ela e reforçou que a bebê passou mal devido a um refluxo. A Jaqueline não soube explicar as lesões na cabeça e na perna da bebê e disse que a criança poderia ter se machucado dentro do hospital.