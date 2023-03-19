Moradora de Domingos Martins será indenizada por passar Natal sem luz

A cliente contou que entrou em contato com a empresa por diversas vezes na véspera, no dia de Natal e no dia seguinte, mas o problema somente foi resolvido 72 horas após a suspensão do serviço.

Já a concessionária, em sua defesa, alegou que a consumidora possuía débito em aberto e que agiu em seu direito. Contudo, o juiz da 1ª Vara de Domingos Martins observou que houve interrupção de energia elétrica nesse período em toda a região em que o imóvel está localizado, não somente na casa da requerente.

Segundo o magistrado, mesmo existindo o débito com vencimento no dia 13/12, conforme alegado pela empresa, a suspensão de energia no dia 23/12 não respeita o artigo 173, da Resolução ANEEL 414/2010, aplicável à época, que estabelece a notificação do consumidor com antecedência mínima de 15 dias.

Para o juiz, também não é razoável que a reparação de um serviço tido como essencial demore aproximadamente cinco dias, especialmente quando resolução normativa da ANEEL estipula o prazo de 48 horas para religação em área rural.