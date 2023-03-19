Loteria: aposta do ES leva mais de R$ 530 mil no Dia de Sorte da Caixa

Apostador de São José do Calçado levou mais de R$ 530 mil no Dia de Sorte da Caixa

Outras 43 pessoas quase chegaram ao prêmio máximo e acertaram seis dezenas. Para elas o valor a receber será de R$ 2.143,24. O detalhamento feito pela Caixa mostra que 1.557 apostas fizeram cinco acertos e vão levar R$ 20,00 cada. Já os 20.340 apostadores que marcaram quatro dezenas vão levar R$ 4,00.