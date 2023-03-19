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São José do Calçado

Loteria: aposta do ES leva mais de R$ 530 mil no Dia de Sorte da Caixa

Sorteio foi realizado na noite de sábado (18) e o sortudo acertou as sete dezenas; números sorteados foram: 04 - 12 - 15 - 16 - 22- 25 - 27

Publicado em 19 de Março de 2023 às 08:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2023 às 08:58
Loteria
Apostador de São José do Calçado levou mais de R$ 530 mil no Dia de Sorte da Caixa Crédito: Divulgação/Caixa
Um sortudo de São José do Calçado, no Sul de Espírito Santo, faturou R$ 537.724,66 no Dia de Sorte, da loteria da Caixa, sorteado na noite de sábado (18). As sete dezenas  que saíram foram: 04 - 12 - 15 - 16 - 22- 25 - 27.
Outras 43 pessoas quase chegaram ao prêmio máximo e acertaram seis dezenas. Para elas o valor a receber será de R$ 2.143,24. O detalhamento feito pela Caixa mostra que 1.557 apostas fizeram cinco acertos e vão levar R$ 20,00 cada. Já os 20.340 apostadores que marcaram quatro dezenas vão levar R$ 4,00.
O próximo sorteio deve acontecer na próxima teça-feira (21) e tem prêmio acumulado em R$ 150.000,00. 

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